حكم نهائي.. إسقاط تهمة القتل غير العمد عن أليك بالدوين

بعد أشهر من توجيه تهمة القتل غير العمد إلى الممثل أليك بالدوين، أسقطت قاضية نيو مكسيكو الاتهام الموجه إليه، المرتبط بحادث إطلاق النار أثناء تصوير فيلم "راست" ( Rust) الذي أودى بحياة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وجاء قرار القاضية استنادا على حجب بعض الأدلة المتعلقة بكيفية انتهاء طلقات الذخيرة الحية في موقع التصوير، وجاء في حيثيات الحكم أن المدعين لم يسلموا الأدلة بشكل صحيح للدفاع.

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وبعد 4 أيام من بدء المحاكمة قالت القاضية ماري مارلو سومر إن حجب المعلومات كان مقصودا ومتعمدا، ولذلك كان على المحكمة تصحيح هذا الخطأ، وقضت بإسقاط التهم الموجهة إلى الممثل البالغ من العمر 66 عاما بعد أن وجدت أن هناك أدلة تم إخفاؤها كانت في صالحه وهو ما يضع حدا للقضية.

جاء ذلك بعد الطلب الذي قدمه محامو بالدوين برفض القضية بحجة عدم تقديم الأدلة بشكل كافٍ وواضح، حيث كان الدليل عبارة عن ذخيرة حية تم تسليمها إلى شرطة نيو مكسيكو في مارس/آذار بعد إدانة هانا جوتيريز ريد المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم، حيث حُكم عليها بالسجن مدة 18 شهرا وتقوم بالاستئناف ضد الإدانة حاليا.

وقال ألكيس سبيرو محامي بالدوين إن هذه الأدلة تشير إلى أن الذخيرة الحية التي وصلت إلى موقع التصوير جاءت من مورد الأدوات وليس من صانع دروع الفيلم.

وألقى دفاع بالدوين اللوم على المسؤول عن أسلحة الفيلم والمساعد الأول للمخرج المسؤول بشكل مشترك عن سلامة الأسلحة النارية في موقع التصوير بسبب السماح بتحميل ذخيرة حية في البندقية والفشل في جعلها آمنة قبل أن تصل إلى بالدوين، بعد أن زعم ممثلو الادعاء الأربعاء الماضي أن بالدوين انتهك القواعد الأساسية لسلامة الأسلحة النارية؛ حيث وجّه البندقية نحو هاتشينز وضغط على الزناد.

ووثقت الكاميرا انهيار بالدوين بالبكاء لحظة إعلان القرار وإسقاط التهمة، حيث كان من الممكن أن يواجه السجن 18 شهرا إذا تمت إدانته، وغادر سريعا بدون أن يدلي بأي تصريحات إعلامية، لتنتهي القضية الجنائية المرفوعة ضد بالدوين بشأن وفاة هاتشينز البالغة من العمر 42 عاما، وإصابة مخرج الفيلم جويل سوزا بسبب رصاصة حقيقية من مسدس كان يتدرب عليه الممثل الأميركي لأحد مشاهد فيلم "راست"، وأثناء الواقعة نُقلت هاتشينز إلى المستشفى، وما لبثت حتى أعلن الأطباء وفاتها، بينما أصيب سوزا بجراح وغادر المستشفى بعد مدة قصيرة.

لتبدأ التحقيقات في الواقعة واستجواب بالدوين الذي أكدت الشرطة على حضوره طوعا للاستجواب والإدلاء بأقواله، وواصلت الشرطة بعدها التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع في مزرعة بونانزا كريك.

وفي مايو/أيار 2023 وبعد 18 شهرا من التوقف تم استئناف التصوير، وكان الممثل الأميركي الذي اشتهر بتقليد الرئيس السابق دونالد ترامب في "ساترداي نايت " (Saturday Night Live)، يجسد في "راست" شخصية هارلاند روست الخارج عن القانون في كانساس خلال ثمانينات القرن الـ19، ويحاول خلال الأحداث إنقاذ حفيده الذي حكم عليه بالإعدام بتهمة القتل العرضي.