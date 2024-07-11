مشاهير العالم يتوافدون إلى حفل الزفاف الأسطوري لنجل أغنى رجل في آسيا

وجهت الدعوة لعدد كبير من المشاهير والفنانين لحضور حفل الزفاف الأسطوري المقرر إقامته غدا الجمعة 12 يوليو/تموز لأنانت أمباني (28 عاما)، أصغر أبناء موكيش أمباني (66 عاما)، من راديكا ميرشانت (29 عاما) ابنة الملياردير شري فيرين ميرشانت، الرئيس التنفيذي لشركة "إنكور هيلثكير" أحد أباطرة الأدوية في الهند.

وبحسب وكالة أنباء "ANI" وصلت الدعوات إلى الضيوف في صندوق أحمر مزخرف وطلب منهم ارتداء ملابس هندية تقليدية تشمل الساري للنساء والبنطال الكورتا الفضفاض مع سترة للرجال، وأن يقتصر الحضور على الضيوف الذين تبلغ أعمارهم 14 عاما وأكثر فقط.

ويقام حفل الزفاف في منزل والدي أنانت المكون من 27 طابقا، ومركز مؤتمرات جيو وورلد المملوك للعائلة، الذي يتسع لأكثر من 16 شخصا.

ووصل إلى مومباى الممثلة الهندية بريانكا شوبر برفقة زوجها نيك جوناس لحضور حفل الزفاف، وقد حضرا بدون ابنتهما مالتي ماري.

كما حضر عدد من نجوم بوليود من أجل الاحتفال بزفاف أنانت وراديكا.

ومن بين المدعوين أيضا رانفير سينغ، إم إس دوني، أنانيا بانداي، وجانفي كابور، ومن بين المشاهير الذين وصلوا للاحتفال سانجاي دوت، رانفير سينغ، أنانيا بانداي، جانفي كابور، شانايا كابور، فير باهريا، المغني كايلاش خير، لاعب الكريكيت ماهيندرا سينغ دوني مع زوجته ساكشي دوني، المخرج أتلي مع زوجته بريا والسياسي أديتيا ثاكيراي مع والده أودهاف ثاكيراي، رانبير كابور، عليا بهات، ديبيكا بادوكون، رانفير سينغ، سلمان خان، شاروخان، أميتاب باتشان.

ومن الأسماء المتوقع حضورها أيضا حفل الزفاف الأسطوري لنجل أمباني الذي تقدر ثروته بنحو 115 مليار دولار كل من ديفيد وفيكتوريا بيكهام ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون وكيم كارداشيان، كلوي كارداشيان، وخبير التجميل ماريو ديديفانوفيتش الذي يشرف على مكياج المشاهير ومصفف شعر مشاهير هوليود كريس أبلتون .

وقد أعلنت شرطة مومباى والحكومة الهندية عن توقف حركة المرور في جزء رئيسي من مدينة مومباي على مدار 4 أيام لحضور شخصيات هامة من الهند والعالم، وستقوم الحكمة بتحويل المطار الصغير في المدينة إلى مطار دولي وزيادة عدد موظفيه ونشر أفراد من الجيش والقوات الجوية في خدمة العائلة.

واستأجرت عائلة أمباني 100 طائرة و3 طائرات من طراز فالكون 2000 من أجل نقل الضيوف، حيث تتسع الطائرة لـ8 إلى 10 ركاب للضيوف الدوليين، وستظل الطائرات متاحة طوال الحدث الذي سيستمر على مدار 3 أيام.