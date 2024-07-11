طالبه بالانسحاب.. جورج كلوني لبايدن: لن تنتصر في الحرب ضد الزمن

تضامن النجم الهوليودي جورج كلوني مع الدعوات داخل الحزب الديمقراطي بمطالبة الرئيس الأميركي جو بايدن بالانسحاب من الترشح الرئاسي عن الحزب، رغم إصرار بايدن على البقاء كمرشح للحزب الديمقراطي والتغلب على دونالد ترامب البالغ من العمر 78 عاما.

وفي مقال للنجم الشهير لصحيفة نيويورك تايمز بالتزامن مع تعليقات النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي حول القلق المتزايد داخل الحزب بالنسبة لبايدن البالغ من العمر 81 عاما، وإن كان سيبقى في السباق بعد مناظرته المتعثرة ضد دونالد ترامب، قال كلوني إن الرئيس الفائز بالعديد من المعارك في حياته المهنية لا يستطيع الفوز في الحرب ضد الزمن.

وكتب كلوني في مقال تحت عنوان: "أنا أحب جو بايدن لكننا بحاجة إلى مرشح جديد"، وأنه من الصعب أن يقول ذلك لكن بايدن الذي التقى به في حفل جمع التبرعات للحملة الرئاسية للحزب الديمقراطي قبل أسابيع لم يكن بايدن عام 2010، ولم يكن بايدن 2020 أيضا.

وأضاف أنه "من المدمر أن أقول ذلك، لكنه ليس نفس الرجل الذي كان عليه، ولن يفوز هذا الخريف. أنا ديمقراطي مدى الحياة. أنا لا أقدم اعتذارا عن ذلك. أنا فخور بما يمثله حزبي. وكجزء من مشاركتي في العملية الديمقراطية ودعما للمرشح الذي اخترته، فقد قمت بقيادة بعض أكبر حملات جمع التبرعات في تاريخ حزبي باراك أوباما 2012، وهيلاري كلينتون 2016، وجو بايدن 2020".

وتابع "وشاركت الشهر الماضي في استضافة أكبر حملة لجمع التبرعات لدعم أي مرشح ديمقراطي على الإطلاق، من أجل إعادة انتخاب الرئيس بايدن. أقول كل هذا فقط للتعبير عن مدى إيماني بهذه العملية ومدى عمق اعتقادي في هذه اللحظة. أنا أحب جو بايدن كعضو في مجلس الشيوخ، كنائب للرئيس ورئيسا. أنا أعتبره صديقا، وأنا أؤمن به. تؤمن بشخصيته. تؤمن بأخلاقه. وفي السنوات الأربع الماضية، انتصر في العديد من المعارك التي خاضها".

وأردف الممثل البالغ من العمر 63 عاما: "لقد كان نفس الرجل الذي شاهدناه جميعا في المناظرة، على قادة حزبنا أن يتوقفوا عن إخبارنا أن 51 مليون شخص لم يروا ما رأيناه للتو"، وأضاف: "الأمر يتعلق بالعمر لا شيء أكثر من ذلك لن نفوز في نوفمبر مع هذا الرئيس".

وأشار إلى أن بايدن لن يفوز في نوفمبر/تشرين الثاني، وأن مخاوفه تتطابق مع مخاوف كل عضو في مجلس الشيوخ والكونغرس الذين تحدث معهم على انفراد بغض النظر عما يقولونه علنا.

وكان كلوني قد نجح مع جوليا روبرتس وباربرا سترايسند في جمع تبرعات وصلت إلى 30 مليون دولار (23 مليون جنيه إسترليني) في حملة الانتخابات الرئاسية لجو بايدن.

وعلق مصدر من الحملة الانتخابية للرئيس لم يذكر اسمه لوسائل الإعلام على تعليق النجم الهوليودي أن كلوني حضر إلى حفل جمع التبرعات التقط صورة وغادر مسرعا بينما بقي الرئيس لأكثر من 3 ساعات، وكان قبلها قادما من إيطاليا لحضور قمة مجموعة السبع.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، وسيقوم بتسجيل مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" سيتم بثها لاحقا.