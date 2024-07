في أولى مشاركاتها التلفزيونية.. سكارليت جوهانسون تنضم إلى مسلسل "قضية عادلة"

في أولى مشاركاتها بالأعمال التلفزيونية، انضمت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون إلى طاقم عمل مسلسل "قضية عادلة" (Just Cause)، الذي تنتجه منصة "أمازون"، وتُستوحى أحداثه من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الأميركي جون كاتزنباخ.

وكان العمل على المسلسل بدأ منذ العام 2022، وتجسد فيه جوهانسون شخصية البطلة ماديسون، وتعمل كمراسلة صحفية لإحدى الصحف المحلية بولاية فلوريدا، حيث يتم إرسالها لتغطية الأيام الأخيرة لسجين ينتظر تنفيذ حكم الإعدام.

وكانت الممثلة، البالغة من العمر 39 عاما، شاركت في تقديم الرواية من قبل في فيلم "قضية عادلة" (Just Cause) في ثاني ظهور لها على شاشة السينما عام 1995، لكنها لعبت حينها شخصية ابنة الشخصية الرئيسية في الفيلم التي قدمها شون كونري.

وكانت الممثلة الأميركية حضرت مؤخرا العرض الخاص لفيلمها الجديد "خذني إلى القمر" (Fly Me To The Moon)، الذي تلعب فيه دور البطولة أمام تشانينغ تيتوم.

وقالت جوهانسون، في تصريحات صحفية أثناء حضورها العرض الخاص، إنها اضطرت للتوقف لفترة قصيرة بسبب إضراب هوليود، والذي دفعها لخوض تجربة جديدة.

وانضمت جوهانسون مؤخرا إلى أفلام "العالم الجوراسي" (Jurassic World)، حيث من المفترض أن تشارك في الجزء الرابع من السلسلة.

وبدأ العمل على النسخة الجديدة من "العالم الجوراسي" في فبراير/شباط الماضي، ومن المقرر أن يُعرض في 2 يوليو/تموز 2025.

وقالت جوهانسون إنها تابعت الفيلم الحائز على الأوسكار حين كانت في العاشرة من عمرها منذ ظهور السلسلة لأول مرة عام 1993، مشيرة إلى أنه من أوائل الأفلام التي شاهدتها في صالة السينما، وكان ذلك بمثابة تحول كبير بالنسبة لها، وأضافت "أعني أن التجربة لم أرَ مثلها من قبل، في طريقة التنفيذ والصورة، فالفيلم لا يزال رائعا".

وختمت أنها كانت تأمل المشاركة في السلسلة بأي طريقة ممكنة قبل سنوات، حتى إنها كانت مستعدة للظهور في مشهد، ثم الموت في الخمس دقائق الأولى من العمل.