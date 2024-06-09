بعد واقعة الصفعة.. عمرو دياب يحرر محضرا ضد شاب حاول التقاط صورة معه

أفادت مصادر إعلامية بأن الفنان المصري عمرو دياب قام بتحرير محضر اعتداء ضد شاب حاول التقاط صورة تذكارية معه خلال حفل خاص، بعد ساعات من انتشار مقطع يظهر فيه النجم الملقب بـ"الهضبة" وهو يصفع الشاب على وجهه.

ورغم الانتشار الواسع الذي حققه الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، التزم المكتب الإعلامي لدياب الصمت مفضلا عدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية بشأن الواقعة.

وبحسب صحف مصرية، فإن أشرف عبد العزيز -محامي دياب- قام بتحرير محضر بقسم الشرطة اتهم خلالها صاحب الواقعة بالإمساك بالفنان بـ"طريقة غير لائقة، ووضع الهاتف في وجهه عنوة لإجباره على التصوير".

وبحسب ما ورد في المحضر، فإن الشاب طلب التصوير مع "الهضبة" 4 مرات دون أن يمنعه دياب من التقاط الصور، لكنه فوجئ به يجذبه بطريقة غير مناسبة من ملابسه فظن أنه يعتدي عليه فضربه لكي يبتعد عنه، حسب عبد العزيز.

وأضاف محامي دياب أن الشاب لم يكن مدعوا إلى الحفل، لكنه استغل وجوده في المكان وقام بالتصرفات نفسها مع فنانين آخرين موجودين في المكان، حيث قام بجذب الفنان محمد رمضان أيضا بالطريقة نفسها.

وأشار عبد العزيز إلى أن دياب حاول أن يتواصل مع الشاب بعد الواقعة، لكنه وجد رفضا منه.

وكان الشاب سعد أسامة أكد في لقاء صحفي أجراه بعد الواقعة أنه لن يتهاون في حقه، مشيرا إلى أنه في الحفل كونه يعمل بإحدى الشركات التي تنظم الحفلات والمهرجانات.

وبحسب أسامة، فقد حاول التقاط صورة مع نجمه المفضل لتكون ذكرى، لكنه فوجئ بصفعة على وجهه مما أصابه بالذهول، رغم أنه قام بالتقاط العديد من الصور مع المشاهير في الحفل ومنهم محمد رمضان.

أما والد سعد أسامة، فقال لوسيلة إعلام محلية مصرية أن ما حدث هو "فضيحة" لهم في الصعيد، لذلك قرروا تحرير محضر ضد الفنان.

مطالبات بالاعتذار

من جانبها، نفت نقابة المهن الموسيقية في بيان الأخبار المتداولة بشأن اجتماع النقابة للتحقيق في الواقعة دون التطرق إلى تفاصيل الأزمة.

إلا أن الواقعة أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واختلفت ردود الفعل بين مؤيد لرد فعل "الهضبة" وبين مستنكر، بل تفاعل عدد من المشاهير والشخصيات العامة مع الواقعة.

طالب الناقد الفني طارق الشناوي عمرو دياب بإصدار بيان اعتذار يوضح ملابسات الموقف، وقال عبر حسابه على فيسبوك أنه لا شيء يبرر الصفعة حتى إن كان هناك تجاوز لفظي أو حركي أصابه من أحد معجبيه.

أما الممثلة عارفة عبد الرسول، فوصفت الشاب صاحب الواقعة بـ"المتحرش" وكتبت عبر حسابها على فيسبوك أنه في بعض الأحيان يقوم بعض المعجبين بتصرفات غير لائقة وأنها تتعرض في بعض الأحيان إلى مثل هذه التصرفات.

من جانبه، اعتبر الإعلامي عمرو أديب ما حدث "خطأ مشتركا" بين دياب والمعجب، واعتبر أن رد الفعل مبالغ به، "وهو خطأ ولكن أيضا الفنان بشر وله قدرة على الاحتمال".

وانتقد الرياضي والإعلامي إبراهيم سعيد تصرف عمرو دياب، وقال عبر حسابه على منصة إكس إنه "من محبي عمرو دياب، لكنه ضد تصرفاته مع المعجبين في الفترة الأخيرة".

كنت من محبي عمرو دياب

بس بصراحه الفتره الاخيره تعامله مع المعجبين ومحبينه

مينفعش مهما حصل تضرب حد او تهين حد

الناس دي هي سبب شهرتك ووصولك للمكانه دي وليهم حق عليك التعامل باحترام وذوق

وشرف لأي حد ان الناس تطلب التصوير معاك

لو مش حابب

بكل ذوق ترفض التصوير

انما الطريقه دي… — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) June 8, 2024

وتداول عدد آخر من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي أزمات أخرى تخص "الهضبة"، منها فيديو تم تداوله قبل أشهر لدياب، وهو يصف سائقه بوصف غير لائق، وفيديو آخر وهو يطرد مهندس الصوت من الأستوديو.