منظمو "يوروفيجن" يستعينون بـ"خبير مستقل" لمراجعة فعاليات ووقائع المسابقة

قال منظمو مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" إنهم كلّفوا "خبيرا مستقلا" بمراجعة فعاليات ووقائع نسخة العام 2024، التي شهدت كثيرا من الجدل، بحسب ما أوردته وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الأربعاء.

وشهدت المسابقة القارية استبعاد المتسابق الهولندي جوست كلاين بسبب "واقعة"، إذ زُعم أنه وجه تهديدات لفظية لعاملة إنتاج، بالإضافة إلى الجدل الذي رافق مشاركة المتسابقة الإسرائيلية إيدن غولان، في ظل الحرب التي تشنها بلادها على قطاع غزة.

وزعمت هيئة الإذاعة الإسرائيلية -في وقت لاحق- أن الوفد الإسرائيلي واجه "مظاهر غير مسبوقة للكراهية" من جانب الدول الأخرى والمشاركين عنها خلال المسابقة.

وتأكيدا لمسألة مراجعة فعاليات ووقائع المسابقة، قال منظمو "يوروفيجن" لوكالة أنباء "بي إيه ميديا" -في بيان لهم- إن "اتحاد البث الأوروبي يسعى إلى تحسين خدماته وفعالياته باستمرار".

وأوضحوا أنه "لتعزيز مسابقة الأغنية الأوروبية بشكل أكبر، طلبنا من خبير مستقل النظر في فعاليات مسابقة عام 2024 التي أقيمت في مدينة مالمو (السويدية)، لتبادل الأفكار والرؤى مع الهيئات الإدارية لاتحاد البث الأوروبي، من أجل دعم التحسين المستمر لهذا الحدث العالمي".