رحيل بطلة "العشق الممنوع" فاطمة قرنفل بعد صراعٍ من السرطان

توفيت الممثلة التركية فاطمة قرنفل -التي اشتهرت بشخصية "شهيرة" كبيرة الخدم في مسلسل "العشق الممنوع"- اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع السرطان.

وأعلنت الممثلة التركية نبهات شهري -المعروفة عربيا بأدائها لشخصية فيروز في "العشق الممنوع" أيضا- عبر حسابها على إنستغرام وفاة قرنفل، وكتبت في رثاء زميلتها "فقدنا زميلتي العزيزة فاطمة قرنفل، ارقدي بسلام".

أما آصلي إسلام مديرة أعمال الممثلة الراحلة، فكتبت عبر حسابها على إنستغرام، "نعلن ببالغ الحزن وفاة إحدى فنانات السينما والمسرح التركي المحترمات، والتي شاركت في العديد من المشاريع الناجحة وحازت العديد من الجوائز، وكانت مثالا أيضا في الأناقة والإنسانية ونرجو لها الجنة".

وكانت قرنفل دخلت في غيبوبة بعد معاناة مع سرطان الدم ونقلت إلى المستشفى مؤخرا، وبحسب الصحف التركية فقد أعلن طبيبها عن تدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة ودخولها العناية المشددة.

وتعد قرنفل المولودة في 1952 بمدينة إسكيشهير (جنوب غرب تركيا) أحد أبرز ممثلات تركيا، حيث شاركت في العديد من الأعمال الناجحة على مستوى المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.

وشاركت في عدد من الأعمال التركية البارزة ومنها "أم يوسف" (Yusuf’un Annesi)، و"الوداع" (Elveda Derken)، و"حملان الحناء" (Kınalı Kuzular)، و"غولبيري" (Gülpare)، و"الهاربون" (Kaçaklar)، و"ماذا سيحدث للأطفال؟" (?Çocuklar Ne Olacak)، و"ثلاث سيدات" (Üç Kadın) .

وعانت النجمة الراحلة قبل سنوات طويلة من سرطان الثدى، فقالت في تصريحات صحفية سابقة إنها كانت تحرص على الكشف المبكر منذ كانت في أواخر الثلاثينات من عمرها ثم اكتشفت إصابتها بسرطان في الثدي وهي في عمر 46، وأجرت جراحة استئصال للورم وتعافت من السرطان وعادت في 2001 للتمثيل مجددا.

ومثل مسلسل "العشق الممنوع" (Aşk-ı Memnu) في 2008 عودة قوية بعد التعافي، إذ جسدت خلاله شخصية "شهيرة" كبيرة الخدم في فيلا عدنان، وحصل العمل على أعلى نسب مشاهدة في تركيا، وتم دبلجته إلى اللغة العربية وحصلت من خلاله قرنفل على شهرة واسعة في المنطقة العربية أيضا.

وقبل سنوات أصيبت قرنفل بالسرطان مجددا حيث كانت تتلقى العلاج قبل أن تتدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة لتدخل العناية المركزة وترحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ72.