أول ظهور لسيلين ديون بعد إطلاق وثائقي حول رحلة علاجها من مرض نادر

في أول ظهور علني لها منذ إطلاق فيلمها الوثائقي "أنا سيلين ديون" (I Am: Céline Dion)، الذي أثار موجة واسعة من التعاطف، شاركت المغنية الكندية الشهيرة سيلين ديون في الجولة الأولى لدوري الهوكي الوطني "إن أتش إل" (NHL) في لاس فيغاس.

جاءت دعوة ديون من كينت هيوز المدير العام لفريق مونتريال كنديانز للصعود إلى المسرح، وإعلان اختيار الفريق الخامس في الدوري. وظهرت النجمة البالغة من العمر 56 عامًا في الحدث برفقة نجلها رينيه تشارلز أنجليل، حيث أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي المهم.

وكانت سيلين ديون قد أطلقت قبل أيام فيلمها الوثائقي "أنا سيلين ديون"، الذي كشفت من خلاله عن تجربتها مع مرض متلازمة الشخص المتصلب، وهو اضطراب عصبي نادر يتسبب في تشنجات عضلية ومشاكل في الحركة.

الفيلم يستعرض التحديات الصحية التي واجهتها ديون، وكيف أثرت هذه التجربة على حياتها المهنية والشخصية. وظهرت في بعض المشاهد وهي تعاني من آلام شديدة، مما أثار تعاطف جمهورها بشكل كبير.

ويهدف وثائقي "أنا سيلين ديون" إلى تقديم نظرة عميقة وشخصية على حياة واحدة من أشهر المغنيات في العالم، مسلطًا الضوء على قوتها وصمودها أمام التحديات الصحية الكبيرة.

وفي 17 يونيو/حزيران الحالي، حضرت ديون بصحبة ابنها رينيه تشارلز العرض الأول لفيلمها الوثائقي على منصة أمازون برايم "أنا سيلين ديون" في مدينة نيويورك. وخلال كلمتها في العرض الخاص، شكرت ديون الجمهور قائلة "لأنكم جزء من رحلتي، هذا الفيلم هو رسالة حبي لكل واحد منكم، وآمل أن أراكم جميعا مجددًا".

وقد أعلنت ديون عن تشخيصها بالمرض في ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو اضطراب عصبي نادر يتسبب في تشنجات عضلية ومشاكل في الحركة، مما اضطرها لإلغاء جولاتها الغنائية.