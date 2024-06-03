جدد مغني الراب الأميركي ماكليمور تأييده لفلسطين خلال حفله الذي أقامه في ألمانيا أمس الأحد، معرباً عن وقوفه إلى جانب فلسطين في كلمته أمام 19 ألف مستمع في شباركاسنبارك بمونشنغلادباخ الألمانية.

وقال ماكليمور "أود أن أقول إن فظائع المحرقة لا يمكن التكفير عنها أبدا. الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها التكفير عن ماضينا هي الوقوف اليوم من أجل فلسطين حرة ضد الفصل العنصري والاحتلال والإبادة الجماعية. هذه هي الطريقة الوحيدة".

وأضاف "أريد أن يشعر الجميع أنهم يستطيعون الاستيقاظ وبدء اليوم، والتنفس، ولا خوف في حياتهم".

وفي معرض انتقاده لسياسات الولايات المتحدة وألمانيا في غزة، قال ماكليمور "الحكومة الأميركية سيئة. ما تفعله ألمانيا الآن سيئ. نحن لسنا مُمثَّلين من قبل هذه الحكومات. نحن ممثلون بالقلب داخل صدورنا".

وبعد كلمته غنى ماكليمور واسمه الحقيقي بنجامين هاغرتي أغنية "قاعة هند" (Hind’s Hall) التي كتبها دعما لفلسطين.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع.

وقد أجبرت الحرب نحو مليونين من سكان قطاع غزة، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

وماكليمور من مواليد 19 يونيو/حزيران 1983 في مدينة سياتل بولاية واشنطن، بدأ حياته المهنية عام 2000 فنانا مستقلا وأصدر 3 أعمال هي "افتح عينيك، لغة عالمي" وشريط أغانٍ متنوع عام 2009.

بدأ نجم ماكليمور يسطع عندما تعاون مع المنتج رايان لويس خلال الفترة من 2009-2016.

وفي يونيو/حزيران 2017 أصدر ماكليمور أغنية منفردة بعنوان "المجيد" شاركه فيها سكايلر غراي، وكانت بمثابة عودته إلى صناعة الموسيقى، بالإضافة لأول أغنية فردية له يتم إنتاجها بدون لويس.

وفي سبتمبر/أيلول من ذلك العام، أصدر ماكليمور ألبوما آخر بمفرده أطلق عليه اسم "الجوزاء" وفي 24 فبراير/شباط 2023 أصدر ألبوما حمل عنوان "بن".