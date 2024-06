"ذي غارفيلد موفي" يحقق 14 مليون دولار ويتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركية

تصدّر فيلم "ذي غارفيلد موفي" (The Garfield Movie) إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية في أسبوعه الثاني، في حين تراجع "فيوريوسا: إيه ماد ماكس ساغا" (Furiosa: A Mad Max Saga) إلى المركز الثالث، وفق ما أظهرت تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة أمس الأحد.

وقد تنافس فيلما "ذي غارفيلد موفي" و"فيوريوسا: إيه ماد ماكس ساغا" على المركز الأول خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، لكن الجزء الجديد من فيلم "ماد ماكس" -من بطولة أنيا تايلور جوي- تقدّم بالسباق في نهاية المطاف.

أما هذا الأسبوع، فتصدر المنافسة فيلم الرسوم المتحركة الذي أنتجته شركة سوني حول القط الكسول الذي يحب اللازانيا، من بطولة كريس برات الذي أدى صوت الهرّ البرتقالي، مع إيرادات بقيمة 14 مليون دولار، وفق "إكزبيتر ريليشنز".

وحل ثانيا فيلم "إف" (If) من إنتاج باراماونت، وهو من بطولة كايلي فليمنغ التي تؤدي دور فتاة صغيرة تشرع، مع جارها راين رينولدز، في مغامرة لإعادة التواصل بين رفاق لعب منسيين وأبنائهم.

وحقق "إف" إيرادات بلغت 10.8 ملايين دولار، متفوقا مباشرة على فيلم "فيوريوسا: إيه ماد ماكس ساغا" من إنتاج شركة "وورنر براذرز"، وهو الجزء الخامس من سلسلة أفلام الحركة "ماد ماكس" للمخرج الأسترالي جورج ميلر، الذي حقق 10.75 ملايين دولار.

أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم الخيال العلمي "مملكة كوكب القردة" (Kingdom of the Planet of the Apes) من إنتاج أستوديوهات "تونتيث سنتشري"، محققا 8.8 ملايين دولار.

وفي المركز الخامس حل فيلم الحركة الكوميدي "كبش الفداء" (The Fall Guy) من إنتاج شركة يونيفرسال، مع 4.2 ملايين دولار، من بطولة راين غوسلينغ وإميلي بلانت.

وبشكل عام، انخفضت إيرادات شباك التذاكر المحلي في مايو/أيار بنسبة 43.3%، مقارنة بمتوسط ما قبل الجائحة لهذا الشهر في الفترة بين 2017 و2019، وفقا للمحلل المتخصص في القطاع ديفيد أ. غروس من شركة "فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش".

وفي ما يأتي ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية: