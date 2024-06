ممثلة كندية تدين دور بلادها في تمويل إبادة غزة

كندا- احتفلت الممثلة الكندية، تاتيانا ماسلاني، في مسقط رأسها ببلدة ريجينا بوضع نجمة لها في ممشى النجوم، تقديرا لمسيرتها في هوليود وأفلام مارفل، وظهرت مرتدية الوشاح الفلسطيني التقليدي خلال حفل حضره سياسيّون وشخصيات عامة وإعلاميون.

وبينما كانت تقف على خشبة المسرح، أول أمس الأربعاء، لفتت ماسلاني، وهي متأثرة والدموع تغلب عينيها، الانتباه إلى العدوان على غزة، ووصفت تصرفات الجيش الإسرائيلي بأنها إبادة جماعية.

وقالت: "نحن نشاهد ولا نفعل شيئا، وأود أن أقول بأي منصة لدي إننا لا نستطيع أن نفعل شيئا، وأود أن أطالب حكومتنا بأن تطالب بوقف إطلاق النار".

وأردفت: "نحن نشهد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني على يد الدولة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية، وعلينا المطالبة بوقف إطلاق النار، والتوقف عن تمويل الإبادة الجماعية، والتوقف عن التواطؤ فيها".

وأنهت ماسلاني خطابها بعبارة "فلسطين حرة"، وأخبرت الصحفيين في وقت لاحق أنه يجب القيام بالمزيد لوقف الحرب، وأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الكندية والأميركية تجعلهما متواطئتين.

وأشارت خلال حديثها للصحافيين إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها حكومتها، لافتة النظر إلى حكومة الولايات المتحدة التي تقول إنها تفعل شيئا لإنهاء الصراع وهي في الواقع تدعم الاحتلال بالسلاح، حسب قولها.

Tatiana Maslany on speaking up for Palestine:

