ممثلة كندية تدين دور بلادها في تمويل إبادة غزة

كندا- احتفلت الممثلة الكندية، تاتيانا ماسلاني، في مسقط رأسها ببلدة ريجينا بوضع نجمة لها في ممشى النجوم، تقديرا لمسيرتها في هوليود وأفلام مارفل، وظهرت مرتدية الوشاح الفلسطيني التقليدي خلال حفل حضره سياسيّون وشخصيات عامة وإعلاميون.

وبينما كانت تقف على خشبة المسرح، أول أمس الأربعاء، لفتت ماسلاني، وهي متأثرة والدموع تغلب عينيها، الانتباه إلى العدوان على غزة، ووصفت تصرفات الجيش الإسرائيلي بأنها إبادة جماعية.

tatiana maslany free palestine speech – canada's walk of fame hometown star event regina saskatchewan june 26 2024 pic.twitter.com/V1JjyYWMPx — 🖤 (@sestramedia) June 26, 2024

وقالت: "نحن نشاهد ولا نفعل شيئا، وأود أن أقول بأي منصة لدي إننا لا نستطيع أن نفعل شيئا، وأود أن أطالب حكومتنا بأن تطالب بوقف إطلاق النار".

وأردفت: "نحن نشهد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني على يد الدولة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية، وعلينا المطالبة بوقف إطلاق النار، والتوقف عن تمويل الإبادة الجماعية، والتوقف عن التواطؤ فيها".

وأنهت ماسلاني خطابها بعبارة "فلسطين حرة"، وأخبرت الصحفيين في وقت لاحق أنه يجب القيام بالمزيد لوقف الحرب، وأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الكندية والأميركية تجعلهما متواطئتين.

tatiana maslany orphan black – canada's walk of fame hometown star event regina saskatchewan june 26 2024 pic.twitter.com/1qmu9DNL72 — 🖤 (@sestramedia) June 27, 2024

وأشارت خلال حديثها للصحافيين إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها حكومتها، لافتة النظر إلى حكومة الولايات المتحدة التي تقول إنها تفعل شيئا لإنهاء الصراع وهي في الواقع تدعم الاحتلال بالسلاح، حسب قولها.

Tatiana Maslany on speaking up for Palestine: "By funding the Israeli army, by supporting the genocide, we are complicit, and so I couldn't stand up here, as a Canadian, flanked by Mounties, without speaking to that, without acknowledging it." pic.twitter.com/v4LlCwSL09 https://t.co/tmhEH9Mj0w — Henning 💚 Orphan Black: Echoes Era (@SestraHulk) June 27, 2024

واختتمت: "من خلال تمويل الجيش الإسرائيلي، من خلال دعم الإبادة الجماعية، نحن متواطئون، ولذا لم أستطع الوقوف هنا، ككندية، يحيط بها الإعلام، بدون التحدث عن ذلك، وبدون الاعتراف بذلك".

وتاتيانا ماسلاني ممثلة كندية، اشتهرت بأداء أدوار متعددة في مسلسل الخيال العلمي والإثارة التلفزيوني "أورفان بلاك" (Orphan Black)، الذي منحها جائزة إيمي الكبرى (2016)، وجائزتي اختيار النقاد (2013 و2014)، و5 جوائز شاشة كندا (2014-2018)، كما ظهرت ماسلاني في مسلسلات تلفزيونية أخرى مثل "هارتلاند" (Heartland)، و"ذا ناتيفيتي" (The Nativity)، و"بينغ إيريكا" (Being Erica)، و"بيري ميسون" (Perry Mason)، و"شي-هالك: المحامية" (She-Hulk: Attorney at Law).

وشاركت في أفلام "يوم الصورة" (2007)، و"وعود شرقية" (Eastern Promises)، و"النذر" (Vow)، و"يوم الصورة" (Picture Day)، و"كاس وديلان" (Cas and Dylan)، و"امرأة من ذهب" (Woman in Gold)، و"أقوى" (Stronger)، و"المدمر" (Destroyer)، وتعد ماسلاني أول كندية تفوز بجائزة إيمي في فئة أدوار الدراما في مسلسل كندي.