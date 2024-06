وفاة الممثل الأميركي بيل كوبس الشهير بأدواره في "ليلة في المتحف" و"الحارس الشخصي"

توفي الممثل الأميركي الشهير بيل كوبس -المعروف بأدواره في عدد من الأفلام الناجحة مثل "ليلة في المتحف" (Night at the Museum) و"الحارس الشخصي" (The Bodyguard)- عن عمر ناهز 90 عاما.

وتوفي النجم الأميركي المخضرم، مساء يوم الثلاثاء في إينلاند إمباير بولاية كاليفورنيا محاطا بعائلته، بحسب ما قاله وكيل أعماله، تشاك آي جونز لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، ونشر إعلان وفاته اليوم الخميس 27 يونيو/حزيران 2024.

وقال جونز إنه يعتقد أنه مات لأسباب طبيعية.

يذكر أن كوبس اشتهر بتجسيد دور "بيل ديفاني"، مدير أعمال النجمة ويتني هيوستن في فيلم "الحارس الشخصي" في عام 1992، الذي قام ببطولته أمامها كيفن كوستنر. كما جسد دور حارس الأمن "ريجي" في الفيلم الكوميدي "ليلة في المتحف" في عام 2006 أمام بن ستيلر وروبن ويليامز وأوين ويلسون.

وكان كوبس على مدار مشواره المهني، موثوقا به في أدوار صغيرة ولكن محورية، حيث ظهر في 200 فيلم ومسلسل تلفزيوني.