رسميا.. فرقة البوب الكورية "سفنتين" تصبح سفيرة للنوايا الحسنة

أصبحت فرقة البوب الكورية "سفنتين" -إحدى أكثر الفرق شعبية في العالم – "سفيرة للنوايا الحسنة" لمنظمة اليونسكو رسميا الأربعاء.

وقال جوشوا، أحد أعضاء الفرقة، خلال ندوة صحافية في المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس، "بكل تواضع وعاطفة نقدّم أنفسنا أمامكم أول مرة كسفراء للنوايا الحسنة لليونسكو للشباب".

وأضاف: "باعتبارنا سفراء للشباب، سننشر قوة الصداقة وسنساعد في بناء مجتمعات شبابية متضامنة من أجل المستقبل الأفضل الذي نتصوره"، معلنا عن مساهمة الفرقة بمبلغ مليون دولار لليونسكو.

من جانبها، قالت المديرة العامة لليونسكو، الفرنسية أودري أزولاي إن "شراكتنا مع (سفنتين) ستعطي زخما جديدا ودفعة هائلة لجهودنا"، معتبرةً أن فرقة البوب الكورية ستشكل "جسرا رائعا بيننا كمنظمة اليونسكو مع قيمنا وما نمثله وهدفنا المتمثل في السلام، وبين الشباب".

وكانت فرقة "سفنتين" الكورية الجنوبية التي تأسست عام 2015 وتضم 13 مغنيا شابا، ثاني جهة موسيقية تحقق أكبر إيرادات في العالم سنة 2023، بعد النجمة تايلور سويفت، وفق الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية.

وتم الاستماع إلى أغاني الفرقة مليارات المرات عبر منصة "سبوتيفاي"، في حين حظيت أغنية "دونت وانا كراي" بأكثر من 275 مليون مشاهدة على يوتيوب.

ومن بين سفراء اليونسكو، لاعب كرة القدم البرازيلي فينيسيوس، والممثلة الإسبانية روسي دي بالما، والممثل الأميركي فورست ويتيكر، والطاهي الإيطالي الأرجنتيني ماورو كولاغريكو.