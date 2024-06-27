تحت شعار "نصرة غزة".. افتتاح مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في قرطاج

افتتحت فعاليات الدورة الـ24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في العاصمة التونسية قرطاج تحت شعار "نصرة غزة". حضر الحفل الفنانون من مختلف البلدان العربية، سواء للتكريم أو المشاركة في فعاليات المهرجان.

وانطلقت الفعاليات في 26 يونيو/حزيران وستستمر حتى 29 يونيو/حزيران.

تأكيدًا على شعار الدورة، تم تخصيص عائدات حفل الافتتاح لصالح أبناء الشعب الفلسطيني. وحضر حوالي 7 آلاف شخص حفلا غنائيا أحياه المطرب اللبناني راغب علامة على خشبة المسرح الأثري في قرطاج. وفي مؤتمر صحفي على هامش الحفل، تحدث راغب علامة عن الحرب التي تشهدها فلسطين وأكد أنها ستحرر بإذن الله.

تشمل الفعاليات ندوات داعمة للقضية الفلسطينية، منها ندوة بعنوان "الحرب على الإعلام: فلسطين مثالًا". حيث يشارك الإعلام الفلسطيني والعربي في كشف مجازر المحتل الإسرائيلي رغم محاولات التضليل.

شهد المهرجان تكريمًا لشخصيات من الوطن العربي، بما في ذلك وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري والفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات. ومن مصر، تم تكريم داليا البحيري والممثل فتحي عبد الوهاب، ومن سوريا كرم المهرجان المخرج السوري سيف السبيعي. الفنانة السودانية إيمان يوسف، بطلة فيلم "وداعًا جوليا"، والإعلامية الفلسطينية هديل حسين عليان أيضًا تلقتا التكريم.

يشارك في مسابقات المهرجان 147 عملا، منها 108 في المسابقة الرئيسية و39 في المسابقة الموازية. ينظم المهرجان بالتعاون مع وزارة الثقافة التونسية ومؤسستي التلفزيون والإذاعة التونسية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية.

سيتم تتويج الفائزين في حفل الختام في 29 يونيو، حيث سيتم عرض "روح العرب" للأوركسترا السيمفوني العربي بمسرح الأوبرا بتونس، بمشاركة مجموعة من الفنانين والموسيقيين من 11 بلدا عربيا، بقيادة المايسترو المصري جورج قلتة.