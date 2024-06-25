الدورة الـ19 من مهرجان موازين.. نجوم الغناء يتألقون بالمغرب

انطلقت فعاليات الدورة الـ19 لمهرجان "موازين.. إيقاعات العالم" في المغرب، والذي يختتم فعالياته يوم 29 يونيو/حزيران الحالي بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا.

يجمع المهرجان بين نجوم الموسيقى العالمية والعربية، ويجعل من مدينتي الرباط وسلا مسرحًا لملتقيات متميزة بين الجمهور ومجموعة من الفنانين المرموقين.

انطلق المهرجان بحفل أحيته المطربة هبة طوجي يوم 21 يونيو/حزيران الجاري على مسرح محمد الخامس بالرباط، وقدمت مع المايسترو أسامة الرحباني عددا من الأغنيات المتنوعة بين العربية والفرنسية، معلنة عن افتتاح الدورة الجديدة.

وخلال الحفل، رفعت المطربة اللبنانية علم فلسطين أهداها إياه أحد الحضور.

وعبّرت طوجي عن سعادتها باختيارها لإحياء حفل الافتتاح، في ثاني مشاركة لها في المهرجان، وكشفت أعمالا غنائية مستقبلية باللهجة المغربية في ألبومها المقبل، مشيرة إلى أن سميرة سعيد وأسماء لمنور من أكثر الأسماء الفنية نجاحا في المغرب.

أم كلثوم كامل العدد

وكشفت إدارة المهرجان أن حفل كوكب الشرق أم كلثوم، الذي أقيم بتقنية الهولوغرام لأول مرة في المغرب، قد نفدت تذاكره بالكامل، ونظرا للإقبال الجماهيري فقد تم تحديد موعد حفل آخر يوم 25 يونيو/حزيران الحالي على مسرح محمد الخامس.

وخلال الحفل تم عرض صورة ثلاثية الأبعاد لكوكب الشرق مع أغنياتها التي استمع لها الجمهور على مدار ساعة ونصف الساعة في تجربة بصرية وسمعية، وتم تقديم أغنيات "الأطلال" و"لسه فاكر" و"أنت عمري"، لتعود بذلك أم كلثوم إلى مسرح محمد الخامس الذي سبق أن أحيت فيه المطربة الراحلة حفلا في العام 1968.

وكانت المطربة المغربية لطيفة رأفت في حفلها الذي أقيم ضمن فعاليات المهرجان، غنت جزءا من أغنية أم كلثوم "للصبر حدود"، إلى جانب عدد من أغنياتها.

وفي الندوة التي أقيمت لها، عبّرت لطيفة رأفت عن سعادتها بعودة المهرجان بعد توقفه لسنوات بسبب جائحة كورونا. ورغم غنائها مقطعا لأم كلثوم، فإنها أشارت إلى تمسكها بالغناء بلهجتها المغربية وفنها المغربي.

وشارك في حفلات موازين عدد من الفنانات، إذ أحيت كارول سماحة حفلها على مسرح محمد الخامس، وشاركت أنغام بحفل على مسرح النهضة، وهو المسرح الذي قدم عليه المطرب المصري أحمد سعد حفله عددا من أغنياته مثل "سايرينا يا دنيا" و"عليكي عيون" و"وسع وسع" وغيرها من الأغنيات، معبرا عن امتنانه للمشاركة، وشهد المهرجان حفلا آخر للمطربة اليمنية بلقيس فتحي.

وفي تصريحات صحفية لرئيس جمعية مغرب الثقافات عبد السلام أحيرزون، أشار الأخير إلى أن المهرجان يشهد حضور 2.5 مليون زائر، إذ يسعى المهرجان لجعل الثقافة في متناول الجميع وللمساهمة في تطوير صناعة الترفيه.

كما كشف أن المهرجان حرص على اجتذاب المواهب المغربية الموجودة على الساحة، إذ وصلت المشاركة المغربية إلى النصف.

وتشهد الدورة الحالية خمس منصات، منها منصة أجنبية للمطربين العالميين، ومنصة عربية خاصة بالمطربين العرب، ومنصة مغربية خاصة بالمطربين المغاربة، ومنصة أفريقية للمطربين الأفارقة، ومنصة مخصصة للغناء الأصيل، على خشبات مسارح المغرب مثل النهضة والسويسي وأبي رقراق وسلا، علاوة على مسرح محمد الخامس.

وكان المهرجان قد توقف عام 2020 بسبب جائحة كورونا التي أثرت على نشاط العديد من الفعاليات الهامة حول العالم، واستمر التوقف ثلاث سنوات قبل الإعلان عن عودته العام الحالي.

وأعلنت إدارة المهرجان قبل فترة عن العديد من الأسماء المشاركة في حفلات هذا العام مثل محمد رمضان، ومن لبنان مروان خوري ورامي عياش ونجوى كرم وعبير نعمة وسميرة سعيد، علاوة على حضور عالمي بمشاركة المطرب العالمي غريغوري بوتر، وكالفين هاريس، وبورنا بوي، وفريق ""إيه تي إي إي زد" (ATEEZ).

وتأسس مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم" قبل 23 عاما تحت رعاية الملك محمد السادس، ويعد إحدى كبرى الفعاليات الثقافية والموسيقية في المغرب، وخلال 9 أيام يستقطب المهرجان أبرز نجوم الموسيقى في العالم.