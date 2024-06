"قلبا وقالبا 2" يواصل تصدر شباك التذاكر الأميركية محققا 100 مليون دولار في 3 أيام

واصل فيلم "قلبا وقالبا 2" (Inside Out 2)، الذي يتمحور حول التقلبات النفسية خلال مرحلة المراهقة، تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني، بحسب أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة الذي أنتجته أستوديوهات "بيكسار" و"ديزني"، إيرادات بلغت 100 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد، بحسب المصدر نفسه.

وفي الفيلم، تكتشف البطلة رايلي مشاعر جديدة مع دخولها مرحلة البلوغ بينها القلق والملل والإحراج وحتى الرغبة.

وكانت المرتبة الثانية من نصيب فيلم "فتيان أشقياء: الركوب أو الموت" (Bad Boys: Ride or Die) من بطولة ويل سميث ومارتن لورانس، محققا نحو 19 مليون دولار.

وحلّ ثالثاً في أول أسبوع له فيلم "راكبو الدراجات النارية" (The Bikeriders) من بطولة أوستن باتلر وجودي كومر وتوم هاردي، مع إيرادات بلغت 10 ملايين دولار. ويتعيّن على سائق دراجة نارية في هذا العمل أن يختار بين الإخلاص لناديه أو لزوجته.

وتراجع إلى المرتبة الرابعة فيلم "مملكة كوكب القردة" (Kingdom of the Planet of the Apes)، أحدث جزء من ملحمة الخيال العلمي الشهيرة، محققا 3.6 ملايين دولار.

وفي المرتبة الخامسة حلّ فيلم "ذا غارفيلد موفي" (The Garfield Movie) المقتبس من مغامرات الهر الشهير "غارفيلد" من إنتاج شركة سوني، مع إيرادات بلغت 3.6 ملايين دولار.

