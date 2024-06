شارك في "قراصنة الكاريبي".. سمكة قرش تقتل الممثل الأميركي تامايو بيري

قتلت سمكة قرش راكب الأمواج والممثل تامايو بيري قبالة ساحل جزيرة أواهو في ولاية هاواي الأميركية.

وأعلن كيرت لاجير، من قسم سلامة المحيطات بمدينة هونولولو، وفاة بيري -الذي كان يعمل منقذا بالشواطئ- في أثناء ركوبه الأمواج بالقرب من نورث شور في أواهو أمس الأحد.

وكان بيري (49 عاما) ظهر في فيلم "بلو كراش" (Blue Crush) سنة 2002، الذي كان يدور حول ركوب الأمواج، مع الممثلة كيت بوسورث.

كما أنه قام بدور صغير في الجزء الرابع من سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي: في بحار غريبة" (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) عام 2011.

ووصف ريك بلانغياردي، عمدة هونولولو، بيري بأنه كان صاحب شخصية محبوبة في منطقة نورث شور بأواهو، وقال إن وفاته "خسارة مأساوية".