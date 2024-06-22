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كندة علوش تكشف عن إصابتها بمرض السرطان

إكس Kinda Alloush @KindaAlloush سعيدة بتكريمي في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بعد تميز فيلمي نزوح والسباحتان اعتز بتكريمي إلى جانب الأساتذة يسري نصرالله وماريان خوري وسعادتي أكبر بنجاح المهرجان ليكون فضاء للشباب الموهوبين الذين يمتلكون الشغف وتنقصهم الإمكانيات ليبدأوا رحلتهم في عالم الإخراج السينمائي
الفنانة السورية كندة علوش (مواقع التواصل الاجتماعي)
22/6/2024-|آخر تحديث: 22/6/202411:33 م (بتوقيت مكة المكرمة)

في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة اليوتيوب، كشفت الفنانة كندة علوش عن إصابتها بمرض السرطان للمرة الأولى.

وقالت كندة إنها لا تزال تتلقى العلاج، حيث انتهت من العلاج الإشعاعي وتستمر في جلسات العلاج الكيميائي.

وعن بداية ظهور الأعراض قالت كندة "شعرت بوجود مشكلة في أحد الثديين، وعند الفحص اكتشفت وجود أكثر من ورم خبيث، ولدي عقدة متشعبة من السرطان". مشيرة إلى أن جدها وخالها توفيا بالسرطان، لكنها تعاملت مع الخبر بروح هادئة وسكينة. بينما كان زوجها الممثل عمرو يوسف خائفا أكثر منها، وفق قولها.

وتحدثت الفنانة السورية عن تجربتها في الرضاعة الطبيعية لابنها كريم لمدة 9 أشهر قبل أن تقرر التوقف بسبب الأعراض التي شعرت بها، والتي دفعتها لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة واكتشافها لطبيعة الورم السرطاني ورحلة العلاج الشاقة خلال العام الماضي.

وتابعت: "اليوم، أتممت سنة وشهرا من العلاج"، وأكدت أنها لم تفقد الأمل في الشفاء.

وكشفت كندة أن والدتها قد أصيبت أيضا بسرطان الثدي في التوقيت نفسه، وأنهما يتلقيان العلاج معا إلى الآن.

وقالت كندة: "أنا عمري ما قلت ليه يارب.. وحسيت أن ربنا بيوصلي رسالة إني أهتم بنفسي وبصحتي وبوالدتي".

يُذكر أن آخر أعمال كندة كان فيلم "نزوح" الفائز بجائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا السينمائي، وهو من بطولة سامر المصري ونزار العاني وهالة زين.

المصدر : مواقع إلكترونية