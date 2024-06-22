كندة علوش تكشف عن إصابتها بمرض السرطان

في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة اليوتيوب، كشفت الفنانة كندة علوش عن إصابتها بمرض السرطان للمرة الأولى.

وقالت كندة إنها لا تزال تتلقى العلاج، حيث انتهت من العلاج الإشعاعي وتستمر في جلسات العلاج الكيميائي.

وعن بداية ظهور الأعراض قالت كندة "شعرت بوجود مشكلة في أحد الثديين، وعند الفحص اكتشفت وجود أكثر من ورم خبيث، ولدي عقدة متشعبة من السرطان". مشيرة إلى أن جدها وخالها توفيا بالسرطان، لكنها تعاملت مع الخبر بروح هادئة وسكينة. بينما كان زوجها الممثل عمرو يوسف خائفا أكثر منها، وفق قولها.

وتحدثت الفنانة السورية عن تجربتها في الرضاعة الطبيعية لابنها كريم لمدة 9 أشهر قبل أن تقرر التوقف بسبب الأعراض التي شعرت بها، والتي دفعتها لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة واكتشافها لطبيعة الورم السرطاني ورحلة العلاج الشاقة خلال العام الماضي.

وتابعت: "اليوم، أتممت سنة وشهرا من العلاج"، وأكدت أنها لم تفقد الأمل في الشفاء.

وكشفت كندة أن والدتها قد أصيبت أيضا بسرطان الثدي في التوقيت نفسه، وأنهما يتلقيان العلاج معا إلى الآن.

وقالت كندة: "أنا عمري ما قلت ليه يارب.. وحسيت أن ربنا بيوصلي رسالة إني أهتم بنفسي وبصحتي وبوالدتي".

الحمدلله سعيدة وممتنة بفوز الفيلم السوري #نزوح بجائزة الجمهور في مهرجان ڤينيسيا السينمائي.. مبرووك لكل طاقم الفيلم مبروووك للصديقة المخرجة والمؤلفة سؤدد كعدان الجائزة بعد المجهود الجبار مبرووك صديقي الرائع سامر مبروك حلا ونزار.. وكل فرد شارك في صنع هذا الفيلم #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/Hd6khL9EAu — Kinda Alloush (@KindaAlloush) September 10, 2022

يُذكر أن آخر أعمال كندة كان فيلم "نزوح" الفائز بجائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا السينمائي، وهو من بطولة سامر المصري ونزار العاني وهالة زين.