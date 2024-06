"عرض الثمانية" دراما كورية جديدة تفضح وحشية الرأسمالية

لا تلبث شركات الإنتاج أن تستثمر نجاحات الأعمال الدرامية أو الأحداث الواقعية واستغلالها لضمان مزيد من المشاهدة، هكذا فعل القائمون على منصة نتفليكس حين قرروا تقديم المسلسل الكوري "عرض الـ8" (The 8 Show) الذي يبدو للوهلة الأولى كما لو كان عملا منشقا ولكن بتصرف من مسلسل "لعبة الحبار" (Squid Game) الذي حقق نجاحا مذهلا قبل سنوات.

لكن، ورغم الدوران في فلك فكرة قد تبدو مكررة، فإن العمل نجح باحتلال المرتبة الأولى للدراما الأكثر مشاهدة في الكثير من البلدان ولأسابيع متتالية، مما يثبت صحة حدس المنتجين ورهانهم على أن هذا هو ما يريد الجمهور مشاهدته، ويبقى السؤال ما الذي يجعل ذوق المشاهدين يميل إلى كل هذا العنف والعدوانية؟

"عرض الـ8" مسلسل درامي قصير من 8 حلقات فقط، يحكي عن 8 غرباء العامل المشترك بينهم أن جميعهم مُثقلون بالديون وعلى وشك الانتحار من أجل التخلص من ذاك العبء المادي غير المُحتمل.

قبل أن تلوح لهم فرصة من العدَم تعدهم بالخروج من ذلك المأزق للأبد، كل ما عليهم فعله مشاركة البقاء سويا في مجمع سكني غريب وكلما طال بقاء الجميع أحياء ازدادت قيمة المبلغ الذي يحصلون عليه بالنهاية وبالطبع يمكنهم الانسحاب بأي وقت لكن انسحاب شخص واحد يعني نهاية المسابقة وخسارة الجميع.

قد تبدو المسألة عادية ويسيرة لكن مع الوقت تزداد غرابة، إذ سرعان ما يكتشف المشاركون أن الطوابق غير متكافئة ولا تملك نفس الإمكانات أو حجم المكاسب المالية مما يُشعل فتيل الضغينة بين الأبطال.

وتزيد الأمور تعقيدا وقسوة حين يُدرك اللاعبون أن الوقت الذي لديهم يزداد فقط إذا ما قدموا شيئا يُثير انتباه القائمين على المسابقة أو إعجابهم. ومن ثمّ تنقلب الموازين كلها ويسعى الأقوياء والأكثر شرا للبقاء على مقعد السلطة مُستغلين الضعفاء لتقديم عروض وحشية ودموية لزيادة الوقت.

وبالرغم من أن الضعفاء يقررون بعد فترة التكاتف والانشقاق مُحدثين ثورة داخلية، تظل الأمور في اتجاهها للسوء مع إصرار البعض على الاستمرار رغم كل ما يجري وهو ما يحدث بالتزامن مع الكثير من المفاجآت غير المتوقعة والالتواءات الدرامية الحادة والمثيرة.

can’t believe no one is talking about the 8 show on netflix?!! when it has a solid plot, solid characterization, and solid narrative

it’s the more coherent version of squid game, just lacks the emotional punch and cringey (yet effective) story arcs #The8Show

— whalien (@whalienboi) June 5, 2024