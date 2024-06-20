وفاة دونالد ساذرلاند.. أسطورة هوليود الكندية

توفي اليوم الممثل الكندي دونالد ساذرلاند عن عمر 88 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة وناجحة في هوليود.

وُلد ساذرلاند في 17 يوليو/تموز 1935 في سانت جون، نيو برونزويك بكندا، ودرس الهندسة في جامعة تورنتو قبل أن يتحول إلى دراسة الدراما في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية في لندن.

مسيرته الفنية

بدأ الممثل الكندي مسيرته في التمثيل في أوائل الستينيات من القرن الماضي، وظهر في عدد من البرامج التلفزيونية والأفلام. اكتسب شهرة واسعة في أواخر الستينيات والسبعينيات من خلال أفلام مثل "أبطال كيلي"Kelly’s Heroes) (1970))، "لا تنظر الآن" Don’t Look Now، الذي يعد واحدا من أفضل أفلام الرعب النفسي.

ولعب دور البطولة في فيلم "غزو سارقي الأجساد" Invasion of the Body Snatchers) (1978))، وهو إعادة إنتاج لفيلم الخيال العلمي الكلاسيكي.

كما شارك في سلسلة أفلام "ألعاب الجوع" (The Hunger Games) بدور الرئيس سنو، مما أكسبه جيلا جديدا من المعجبين.

التكريمات والجوائز:

تم تكريمه بعدد من الجوائز طوال مسيرته، بما في ذلك جائزة الأوسكار الشرفية في عام 2017 تقديرا لمساهماته البارزة في صناعة السينما، ورغم تقدمه في العمر، ظل دونالد ساذرلاند نشطا ومبدعا، واستمر في تقديم أداء مميز يجذب الجماهير والنقاد على حد سواء.

دونالد ساذرلاند هو والد الممثل كيفر ساذرلاند، الذي اشتهر بدوره في المسلسل التلفزيوني "24".