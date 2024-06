بالكوفية والعلم الفلسطيني.. الأميركية كيلاني تصدر أغنية "إلى جوارك"

حققت أغنية "إلى جوارك" (Next 2 U) التي أصدرتها المغنية الأميركية كيلاني آشلي باريش قرابة 600 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها على يوتيوب، والتي ظهرت خلالها مرتدية الكوفية وملوحة بالعلم الفلسطيني.

واستهلت المطربة التي تم ترشيحها لجائزة غرامي أكثر من مرة، الفيديو كليب باقتباس للشاعرة الأميركية-الفلسطينية هالة عليان يقول، "حافظوا على قمركم لدينا قمرنا، حافظوا على جيشكم لدينا اسمنا، حافظوا على علمكم لدينا فواكه وبها كل الألوان المناسبة"، ثم ألحقتها بعبارة "تحيا الانتفاضة".

ونشرت كيلاني عبر حسابها على إنستغرام كواليس الأغنية الجديدة، مشيرة إلى تأثرها بالشعراء والمطربين وصانعي الأفلام الثوريين، لا سيما جيمس بالدوين الذي تحدث عن دور الفنان في توعية المجتمع.

وأضافت "عملت على المشروع من خلال إنسانيتي، وكنا حريصين على الموسيقى المناسبة للاستخدام مع أسوأ المآسي في تاريخ جيلنا، والتي شكلت دافعا لعدم التراجع عن المشروع".

وتأتي "إلى جوارك" ضمن الألبوم للمغنية الأميركية الذي من المفترض أن يصدر في 21 يونيو/حزيران بعنوان "كراش" (Crash).

كما كشفت كيلاني أن القميص الذي ارتدته في فيديو كليب الأغنية تم طباعته في رام الله، وحياكته في بيت لحم، معلنة عن بيعه عبر موقعها الخاص لتذهب الأرباح كاملة لصالح ضحايا الحرب والمحتاجين في فلسطين والسودان والكونغو.

وقبل طرح أغنية "إلى جوارك"، عبرت المغنية البالغة من العمر 29 عاما عن دعمها للقضية الفلسطينية في عدة مناسبات، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي انضمت إلى تجمع حاشد في لوس أنجلوس الأميركية لإعلان رفض الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقبل أسابيع، نشرت عبر حسابها على إنستغرام صورة تتضمن عبارة "الشعب الفلسطيني يستحق العيش في فلسطين".

كما شاركت أيضا عبر حسابها منشورا يحث متابعيها على مواصلة الحديث عمّا يجري في فلسطين والمطالبة بحقوقهم، والضغط على الحكومات لوقف تمويل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واشتهرت كيلاني أشلي باريش -المعروفة باسم كيلاني- في 2011 كعضوة في فرقة "بوب لايف" (PopLyfe)، قبل أن تنفصل عنهم في 2014 وتصدر ألبومها الفردي الأول "كلاود 19" (Cloud 19)، الذي تم إدراجه ضمن قائمة أفضل 50 ألبوما في ذلك العام.

أما ألبومها "يو شود بي هير" (You Should Be Here)، فترشح لجائزة أفضل ألبوم حضري معاصر في جوائز غرامي سنة 2015.