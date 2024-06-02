بطلة "بريدجيرتون" الأيرلندية نيكولا كوغلان تجمع 1.2 مليون دولار لأطفال غزة

نجحت الممثلة الأيرلندية نيكولا كوغلان في جمع 1.2 مليون دولار لصالح صندوق إغاثة أطفال فلسطين، بعدما دعت للتبرع عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت الممثلة -التي لطالما أعربت عن تضامنها مع الفلسطينيين في غزة- عبر حسابها على إنستغرام "أنا مذهولة بالمبلغ الذي جمعته حملتي حتى الآن وأنا ممتنة للغاية لكل من شارك فيها. من فضلكم استمروا في ذلك إذا استطعتم".

وشارك في حملة كوغلان أكثر من 83 ألف شخص حتى الآن ممن تبرعوا لصندوق إغاثة أطفال فلسطين الذي يقدم الطعام والماء والملابس والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات الأساسية للأطفال.

وسبق لكوغلان أن شاركت في حملات تعاطف أخرى مع ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، فارتدت شارة "فنانون من أجل وقف إطلاق النار" في جميع جلسات التصوير الترويجية لمسلسل "بريدجيرتون" (Bridgerton) الشهير.

وعن ذلك، قالت لموقع "يو إس إيه توداي" إنها ترتدي الشارة لأنها تشعر بأنها "محظوظة، فبينما أحقق أحلامي وأسافر حول العالم، أنا على دراية تامة بما يحدث في رفح حاليا".

كما كشفت الممثلة أن والدها سبق أن عمل في قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، وسبق أن عاشت عائلتها في القدس في أواخر السبعينيات.

وأضافت "أشعر بأني إذا كنت أمتلك منصة عالمية -وهو ما أمتلكه حاليا- أن علي أن أدفع الناس للعطاء. لدي حملة تبرعات على إنستغرام الآن لصالح منظمة الإغاثة الطبية لفلسطين، وإذا رغب الناس في التبرع لها أو مشاركتها، فسيكون أمرا رائعا".

وفي حديثها إلى مجلة "تين فوغ" في أبريل/نيسان الماضي، قالت الممثلة البالغة من العمر (37 عاما) إنها تشعر بمسؤولية أخلاقية للعطاء.

واشتهرت الممثلة الأيرلندية بأداء دور بينيلوبي فيذرينغتون في مسلسل "بريدجيرتون" الذي أطلقته "نتفليكس" في 2020، في حين بدأ عرض الموسم الثالث في 16 مايو/أيار الماضي.

وظل الجزء الأول من الموسم الثالث من المسلسل على رأس قائمة أفضل 10 مسلسلات على "نتفليكس" الأسبوع الماضي، بعد تحقيق نسبة مشاهدة رائعة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى. وبحسب موقع "ديدلاين"، فقد حققت الحلقات الأربع الأولى 25.3 مليون مشاهدة في أسبوعها الأول.