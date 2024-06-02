عز وفهمي وإمام نجوم الشباك في موسم أفلام عيد الأضحى 2024

على عكس موسم عيد الفطر الذي جاء ثريا بالأعمال الفنية، لم يتأكد حتى الآن سوى طرح 3 أفلام مصرية في موسم عيد الأضحى 2024.

فحتى الآن، تم تأكيد عرض كلٍّ من "ولاد رزق 3: الضربة القاضية" لأحمد عز وعمرو يوسف، و"عصابة الماكس" لأحمد فهمي، و"اللعب مع العيال" لمحمد إمام.

حضور لافت للكوميديا

تسيطر الكوميديا -كعادتها- على أغلب المواسم السينمائية العربية. وفي عيد الأضحى 2024، يشارك الممثل محمد إمام بالفيلم الكوميدي "اللعب مع العيال" الذي كشف عن الإعلان الترويجي الخاص به مؤخرا.

ويمثل العمل أول تعاون لإمام مع المخرج شريف عرفة الذي أسندت إليه كتابة العمل أيضا، والذي تدور أحداثه حول مدرس تاريخ ينتقل للعمل في مدرسة تقع بمنطقة صحراوية ليواجه الكثير من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويشارك محمد إمام في بطولة "اللعب مع العيال" عدد من النجوم مثل باسم سمرة، وأسماء جلال، وبيومي فؤاد، وغيرهم.

من جانبه، يعود الفنان أحمد فهمي إلى ماراثون عيد الأضحى بفيلمه الكوميدي "عصابة الماكس" الذي يشاركه في بطولته الفنانة روبي في أول ثنائية تجمعهما، إلى جانب حاتم صلاح، ولبلبة، وأحمد فهيم.

والعمل من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، ومن إخراج حسام سليمان في أول تجاربه الإخراجية السينمائية، حيث عمل كمخرج منفذ في عدد من الأعمال الدرامية مثل "سره الباتع" و"المشوار".

ويحكي "عصابة الماكس" عن مجرم يدعى "المكسيكي" يحترف السرقة وأعمال تهريب خطيرة بمفرده، لكنه يتولى مهمة تضطره لتكوين عصابة لمساعدته في تنفيذها، فيقع اختياره على مجموعة غريبة من المجرمين.

يذكر أن آخر المشاركات السينمائية لفهمي كانت مع فيلم "مستر إكس" الذي عرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق صدى واسعا وإيرادات تجاوزت 400 مليون جنيه مصري.

عودة "ولاد رزق"

وبعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، تستعد دور العرض لاستقبال الجزء الثالث في 12 يونيو/حزيران الجاري تحت اسم "ولاد رزق 3: الضربة القاضية".

وسيشارك في العمل نجوم السلسلة أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم، إلى جانب آسر ياسين الذي ظهر كضيف شرف بشخصية "الشايب" ضمن أحداث الجزء الثاني، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الوجوه العالمية مثل الملاكم البريطاني تايسون فيوري.

ويشهد هذا الجزء غياب اثنين من نجوم العمل؛ وهما أحمد داود وأحمد الفيشاوي اللذان انشغلا بتصوير أعمال فنية أخرى، لكن من المرجح أن يعودا في الجزء الرابع الذي يتم العمل عليه حاليا.

وستدور أحداث "ولاد رزق 3: الضربة القاضية" حول حياة الأشقاء بعد انفصالهم وابتعادهم عن عالم الجريمة، والتي سيضطرون للعودة إليها من جديد لتنفيذ المهمة الأكبر والأخطر في مسيرتهم الإجرامية.

الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، ومن إنتاج الهيئة العامة للترفيه السعودية التي دعمته بـ3 ملايين دولار أميركي على أن يتم تصوير جزء كبير منه في العاصمة السعودية الرياض.