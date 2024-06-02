أبطال المسلسل التركي "محمد الفاتح: سلطان الفتوحات" يوجهون رسالة إلى غزة

عبّر أبطال المسلسل التركي "محمد الفاتح: سلطان الفتوحات" عن تضامنهم مع الفلسطينيين من ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، عبر فيديو تم تصويره داخل موقع تصوير العمل وظهر به كل من سيركان تشاي أوغلو وسنان البيرق إلى جانب عدد من الممثلين الآخرين.

وقال الممثلون الأتراك في الفيديو الذي نشر عبر الحساب الرسمي الرسمية للمسلسل على إنستغرام، "دعونا لا نبقى صامتين على ما يحدث وأن نضع حدا لهذه المذبحة بطريقة أو بأخرى، نحن مع الشعب، يا غزة نحن مع الأطفال، نحن معكم اثبتوا".

ومنذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن عدد كبير من الفنانين والمشاهير في تركيا دعمهم للشعب الفلسطيني من خلال حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وتصاعد الدعم في الفترة الأخيرة بعد قصف الاحتلال لمخيمات اللاجئين في رفح.

وخلال الأيام الماضية، نشر فنانون أتراك رسائل تعاطف مع ضحايا رفح، ومنهم الممثل التركي إنغين آلتن دوزياتان، وغوبسي أوزاي، وتشاغلا شيكال، وزينب باستك، وغيرهم مثل لاعب كرة القدم السابق الألماني ذي الأصول التركية مسعود أوزيل.

يُشار إلى أن مسلسل "محمد الفاتح: سلطان الفتوحات" يتناول قصة حياة السلطان العثماني الثامن محمد الفاتح، وهو من بطولة سيركان تشاي أوغلو وسنان البيرق وفكرت كوشكان، وتوبا أونسال، وسليم بيرقدار، كما يشارك في العمل الممثل السوري غسان مسعود الذي يجسد شخصية الصحابي أبو أيوب الأنصاري.