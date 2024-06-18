وفاة الممثلة الفرنسية أنوك إيميه عن 92 عاما

توفيت الممثلة أنوك إيميه، أحد أشهر وجوه السينما الفرنسية في القرن العشرين، اليوم الثلاثاء في منزلها في باريس عن 92 عاما، وفق ما أعلن وكيل أعمالها وعائلتها.

وقال سيباستيان بيرولا، من وكالة "تايم آرت"، إن الممثلة -التي برزت خصوصا في أفلام "رجل وامرأة" (Un Homme et Une Femme)، و"لولا" (Lola) و"لا دولتشي فيتا" (La Dolce Vita)- فارقت الحياة صباح اليوم الثلاثاء.

كما أعلنت مانويلا باباتاكيس، ابنة أنوك إيميه والمخرج نيكو باباتاكيس، عن وفاتها.

وحققت إيميه، المولودة يوم 27 أبريل/نيسان 1932 في باريس، واسمها الحقيقي فرنسواز دريفوس، شهرة عالمية من خلال مشاركتها على الشاشة مع جان لوي ترينتينان في الفيلم الشهير "رجل وامرأة" لكلود لولوش، الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1966.

وقد فازت عن دورها في هذا الفيلم بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة، فضلا عن ترشيحها لجائزة أوسكار.

وأصبحت إطلالات أنوك إيميه نادرة في الآونة الأخيرة، لكن كانت لها عودة مؤثرة في عام 2019 إلى مهرجان كان، حيث أعادت تشكيل الثنائي الشهير في فيلم "رجل وامرأة"، في تكملة صوّرها كلود لولوش بعنوان "أجمل سنوات الحياة" (Les Plus belles annees d’une vie).