أحدث المسلسلات والأفلام على المنصات الإلكترونية في العيد

تَعَوَّد المشاهد العربي على انتظار أفلام العيد كل عام، 3 أو 4 أفلام على الأكثر تتنافس بدور السينما، ولكن مع تغير الزمن وظهور المنصات الإلكترونية أصبحت هذه الأفلام العربية تتسابق مع غيرها من أحدث الإنتاجات التي يترافق صدورها الرقمي مع موسم العيد.

ويصدر خلال إجازة العيد هذا العام عدة مسلسلات وأفلام حديثة على منصات إلكترونية مختلفة تصلح لقضاء وقت ممتع معها، نسلط الضوء على بعضها وما يميزها؟

ألترامان: النهوض

يعتلي هذه القائمة أحدث أفلام الرسوم المتحركة "أنيمشن" بإنتاج ياباني أميركي "ألترامان: النهوض" (Ultraman: Rising) وينتمي لسلسلة أفلام يابانية بذات الاسم، بل يُعتبر العمل رقم 44 ضمن هذه السلسلة، لكن هذا لا يعني ضرورة مشاهدة هذه الأفلام قبل "ألترامان: النهوض". والفيلم إخراج شانون تندل في أول أفلامه الطويلة، وبطولة كريستوفر شون وروب فوكوزاكي.

وتدور الأحداث حول كين ساتو لاعب البيسبول الشهير والناجح وصاحب الهوية السرية كبطل خارق عملاق، وبعد هزيمته للوحش كايجو يضطر إلى تربية طفلها وخلال هذا المسعى تتغير الكثير من صفاته السلبية.

الفيلم يصلح للمشاهدة العائلية وحقق معدل 74% على موقع "روتن توماتوز".

رحلة 404

بعد صدوره في دور العرض السينمائية بداية عام 2024 ينتقل فيلم "رحلة 404" إلى منصة شاهد الإلكترونية في 16 يونيو/حزيران الجاري والذي يتوافق مع أول أيام العيد.

وقد أخرج الفيلم هاني خليفة بعد غياب عن الشاشة الكبيرة لما يقارب 9 سنوات، ومن بطولة منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وشيرين رضا وخالد الصاوي، وتدور أحداثه حول امرأة تسعى لأداء فريضة الحج حتى تطرأ مشكلة مفاجئة تجعلها تتواصل مع أشخاص من ماضيها قطعت صلتها بهم، فتستعيد ذكريات حاولت نسيانها وفترة طويلة من ماضيها سعت لسنوات إلى محوها وبناء حياة جديدة.

حقق الفيلم نجاحا نقديا عند عرضه السينمائي، ومثل عودة سينمائية قوية لكل من مخرجه وبطلته، وأثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع فتح هذا الجدل مرة أخرى عند عرضه الإلكتروني.

الرفاق

محبو الأبطال الخارقين لديهم موعد مع الموسم الرابع من مسلسل "الرفاق" (The Boys) على منصة أمازون برايم فيديو، وهو يستند إلى القصص المصورة التي تحمل نفس الاسم، وتدور أحداثه حول فريق من أصحاب القوى الخارقة ولكن على عكس الأبطال المغاوير يسيء أعضاء هذا الفريق استخدام قدراتهم.

وعُرض الموسم الأول من المسلسل عام 2019، وتعرض المنصة حاليا أحداث الموسم الرابع وقد تم تجديده بالفعل لموسم خامس وأخير، وتلقى المسلسل منذ صدوره الثناء على التأليف والقصة وروح الدعابة والمؤثرات البصرية وأداء الممثلين، وتم ترشيحه لـ8 جوائز إيمي، منها أفضل مسلسل درامي عام 2021، وحقق الموسم الرابع من المسلسل معدل 92% على موقع "روتن توماتوز".

الاحتفال بـ"دونالد داك"

ومن تصنيف البالغين فقط إلى أفلام تصلح للصغار على منصة ديزني بلس، وذلك للاحتفال بالشخصية الشهيرة "بطوط" أو دونالد داك في عيد ميلاده التسعين، حيث تعرض المنصة 3 أفلام للشخصية الأشهر والأكثر ظهورا بأفلام الأستوديو، اثنان منها تم ترميمهما خصيصا لهذه الاحتفالية من أوائل أفلامه وهما "مجنون ديزي" (Crazy Over Daisy) إنتاج 1950 و"بالخارج على أحد الأطراف" (Out on a Limb) أيضًا من إنتاج نفس العام، بالإضافة إلى "يوم البطة" (DIY Duck) وهو أحدث فيلم قصير من بطولة الشخصية التي توقف إنتاج أفلامها القصيرة منذ عام 1961.

وفيه يقوم بطوط ببعض الإصلاحات المنزلية التي تبدأ باستبدال المصباح الكهربائي، وكالمعتاد ينتهي الأمر بسلسلة من الكوارث الهزلية خصوصا مع مزاجه العصبي التي اعتاد عليه كل محبيه، والعمل من إخراج وتأليف مارك هين في آخر مشاريعه قبل تقاعده، وهو مرسوم يدويا ليشبه أقدم أفلام الشخصية.

بريدغرتون

"بريدغرتون" (Bridgerton) مسلسل آخر منتظر بشدة وتصدر أحدث مواسمه خلال العيد، وذلك بعدما قسمت منصة نتفليكس الموسم الثالث إلى نصفين، صدر الجزء الأول في مايو/أيار، والثاني في الشهر الجاري. وهو رومانسي تاريخي يستند إلى سلسلة روائية ألفتها جوليا كوين، وتدور أحداثه بدايات القرن الـ19 في لندن، بعالم يجمع بين الخيال والحقيقة.

ويتناول قصص العائلات الأرستقراطية الإنجليزية من منظور يجمع بين النقد الاجتماعي والرومانسية، وذلك بالتركيز على عائلة "بريدغرتون" التي تتكون من 8 أشقاء وشقيقات، والعلاقات التي تربط بينهم وبين جيرانهم وأصدقائهم وأحبائهم.

وكسر هذا المسلسل العديد من الأرقام القياسية من حيث عدد المشاهدات بموسميه الأول والثاني، وأعلنت نتفليكس أن ساعات مشاهدة الموسم الأول وصلت إلى 625 مليون ساعة، وكان الأكثر مشاهدة على المنصة وقت عرضه الأول متفوقا على "لعبة الحبار" (Squid Game) واستقبله النقاد بشكل إيجابي مثنين على أداء الممثلين وتصميم الإنتاج من حيث الديكورات والملابس، وفاز بجائزتي إيمي مع العديد من الترشيحات الأخرى.

وتصدر -بالإضافة إلى هذه الأعمال- حلقات جديدة من عدة مسلسلات تلفزيونية مثل "دكتور هو" (Doctor who) على منصة ديزني بلس، وفيلمي "شقو" و"فاصل من اللحظات اللذيذة" على منصة "يانجو" الحديثة نسبيًا.