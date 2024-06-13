هيئة المسح الجيولوجي البريطانية: حفلات تايلور سويفت تسببت في اهتزاز الأرض بأسكتلندا

تسبب معجبو النجمة تايلور سويفت في اهتزاز الأرض خلال حضورهم حفلات المغنية الأميركية في ملعب "موريفيلد" في إدنبره بأسكتلندا نهاية الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة مراقبة الزلازل البريطانية اليوم الخميس.

وسجلت محطتا رصد في أنحاء المدينة نشاطا زلزاليا مساء الجمعة والسبت والأحد لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات حول الملعب حيث كانت نجمة البوب تحيي حفلتها، وذلك بفعل رقص عدد كبير من الأشخاص في وقت واحد وقوة النظام الصوتي في الملعب.

وحضر 200 ألف شخص هذه الحفلات الضخمة التي استمر كلّ منها حوالي ثلاث ساعات، والتي افتتحت سلسلة حفلات تايلور سويفت في المملكة المتحدة قبل لندن وكارديف وليفربول.

وقد أنجزت هيئة المسح الجيولوجي البريطانية (بي جي إس) رسما بيانيا بيّن أن أغنيات "ريدي فور إت؟" (Ready for It?) و"كرول سامر" (Cruel Summer) و"شامباين بروبلمز" (Champagne Problems) أثارت أكبر مقدار من الحماس لدى المعجبين في كل مرة.

وفي ذروة الحفلة، تسبب الحاضرون في طاقةٍ بلغت "80 كيلوواتا، أي ما يعادل نحو 6 آلاف بطارية سيارة"، وفق الهيئة.

وقال عالم الزلازل في "بي جي إس" كالوم هاريسون إنه "من الواضح أن سمعة أسكتلندا التي تتمتع بأحد أكثر الجماهير حماسة، لا تزال مصانة".

لكنّ المعهد أشار إلى أن هذه الزلازل "المستحثة" والتي ليس لها أصل طبيعي، "رُصدت بواسطة أدوات علمية حساسة مصممة لتحديد أصغر نشاط زلزالي (..) ولكن من غير المرجح أن يكون أيّ كان شعر بالاهتزازات الناتجة عن الحفلة الموسيقية باستثناء الأشخاص الموجودين في الجوار المباشر".

ولفتت الهيئة إلى أن أكبر نشاط زلزالي سُجّل مساء الجمعة الماضي خلال الحفلة الأولى في أسكتلندا ضمن الجولة السادسة الضخمة للنجمة.

في يوليو/تموز الماضي، ولّدت حفلة لتايلور سويفت في سياتل بالولايات المتحدة نشاطا زلزاليا بلغت قوته 2.3 درجة، وهو أمر وصفه بعض الخبراء في وقت لاحق بأنه مبالغ فيه.

وأصبحت جولة "إيراس" التي أطلقتها تايلور سويفت في مارس/آذار 2023 في الولايات المتحدة، نهاية العام الماضي أول جولة في التاريخ تتخطّى إيرادات تذاكرها عتبة مليار دولار. ويُتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول نهاية الجولة في كندا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كذلك، من المتوقع أن تدرّ جولة تايلور سويفت ما يناهز مليار جنيه إسترليني للاقتصاد البريطاني، حسبما أشار بنك "باركليز" في مايو/أيار الماضي، مع قرابة 1.2 مليون متفرج.