أوسكار فخري ينتظر منتجي سلسلة أفلام جيمس بوند

سيحصل منتجا سلسلة أفلام جيمس بوند على جائزة أوسكار فخرية خلال احتفال يُقام في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب ما أفادت أكاديمية فنون السينما وعلومها، مكافأة على مسيرتيهما المكرّسة لسلسلة مغامرات الجاسوس "007".

وينتج مايكل جي ويلسون وأخته غير الشقيقة باربرا بروكولي هذه السلسلة منذ العام 1995 بعدما خلفا ألبرت بروكولي والد باربرا، وقد أشرفا على عدد كبير من أفلام السلسلة الناجحة، بينها "سكاي فول" (Skyfall) من بطولة دانييل كريغ والذي حقق إيرادات بلغت مليار دولار في العام 2012.

وقالت رئيسة الأكاديمية جانيت يانغ، في بيان، إن هذه الجائزة "تشهد على نجاحهما كمنتجين لسلسلة أفلام بوند الشهيرة ومساهمتيهما في المشهد السينمائي".

وسيحصل ويلسون وبروكولي على جائزة أوسكار فخرية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم خلال الاحتفال بتوزيع جوائز "غافرنرز" التي تمنحها أكاديمية فنون السينما وعلومها سنويا لأربعة من مخضرمي الفن السابع، ومن بينهم كثر لم يحصلوا على جوائز أوسكار عادية.

وسينال أوسكارًا فخريا أيضا كلٌّ من المخرج البريطاني ريتشارد كورتس، والموسيقي الأميركي كوينسي جونز، والمسؤولة عن اختبارات الأداء جولييت تايلور.

وسيقام الاحتفال بتوزيع جوائز "غافرنرز" يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.