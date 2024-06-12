عضو فرقة "بي تي إس" جين يستأنف نشاطه الفني بعد إنهاء خدمته العسكرية

أنهى جين، أكبر أعضاء فرقة الكاي-بوب "بي تي إس"، اليوم الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024 الخدمة العسكرية الإجبارية في كوريا الجنوبية، ما يتيح له استئناف نشاطه الموسيقي بشكل كامل.

ولا يزال النجوم الستة الآخرون في الفرقة الموسيقية الأكثر شعبية في العالم يخدمون في الجيش، إذ يُلزَم جميع الرجال الكوريين الجنوبيين الأصحّاء بدنياً تأدية الخدمة العسكرية لمدة 18 شهراً على الأقل. وتأخذ الفرقة فترة راحة منذ العام 2022.

وخرج جين البالغ 31 عاماً من معسكر تدريب في يونتشيون الواقعة على بعد 40 كيلومتراً شمال سول، وكان في استقباله زملاؤه في الفرقة جايهوب، في، آر إم، جونغ كوك، وجيمين.

وعزف آر إم على الساكسفون أغنية "داينمايت"، فيما احتضن الأعضاء الآخرون جين وأعطوه باقة كبيرة من الزهور.

وأمام معسكر التدريب، كان محبو المغني يرفعون لافتات ملونة كتب عليها، "سوك جين، لقد أنجزت عملا جيداً خلال الأيام الـ548 الماضية. سندعمك بحبنا الراسخ".

ورفعت مقاطعة يون تشون لافتة كُتب عليها "بي تي إس جين، لقد كان العام ونصف العام الماضيان فرحة بالنسبة إلينا. يون تشون لن تنساك!".

وطُلب من محبي المغني عدم الحضور إلى محيط المعسكر، ولم يحضر سوى عدد قليل منهم أمام المعسكر في وقت مبكر الأربعاء.

وكانت وكالة "هايب" القائمة على أعمال الفرقة، أعلنت في مطلع الأسبوع أنّ جين سيُنهي خدمته العسكرية، ونصحت محبي المغني بعدم الحضور إلى محيط المعسكر حيث يُجرى التدريب العسكري لأسباب تتعلق بالسلامة، مشيرة إلى عدم تنظيم أي حدث خاص في هذه المناسبة.