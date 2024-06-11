راديو فرنسا يقيل ممثلا كوميديا وصف نتنياهو بـ"النازي"

أقالت الإذاعة العامة الفرنسية الممثل الكوميدي غيوم موريس على خلفية وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"النازي" خلال فقرة كوميدية ساخرة.

وبحسب بيان الإذاعة، فقد رفض الاعتذار علنا للمستمعين رغم التحذيرات التي تلقاها واتهامات معاداة السامية التي واجهها.

FRANCE INTER : L’humoriste de la radio publique Guillaume Meurice est licencié par Radio France, pour avoir qualifié Benyamin Nétanyahou, dans un sketch, de "nazi sans prépuce" (AFP). pic.twitter.com/jK8b4BZS0m — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 11, 2024

وعلق الممثل الكوميدي – الذي عمل في الإذاعة منذ 2012 – عبر حسابه على منصة "إكس" قائلا: "هذا النصر هو لكم قبل كل شيء" في إشارة إلى عددٍ من الإعلاميين والسياسيين الفرنسيين مثل المرشحين الرئاسيين السابقين ماري لوبان وإيريك زمور.

وأشار موريس في تصريحات صحفية أن الإذاعة أخطرته بالاستغناء عن خدماته بسبب "سوء السلوك الجسيم"، وأن إيقافه تم بالفعل منذ بداية مايو/أيار الماضي.

ونفذ موظفون في الإذاعة الفرنسية وفريق التحرير إضرابا، فيما طالبت نقابة صحفية راديو فرنسا بالتراجع عن هذا القرار الذي قالت إنه "يشكل حالة خطيرة لحرية التعبير".

وجاء القرار الذي تم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء، بعد شهر من فتح تحقيق بحق الإعلامي الفرنسي وإحالته إلى لجنة تأديبية في راديو فرنسا.

وأرجعت رئيسة إذاعة فرنسا سيبسل فيل القرار إلى "عدم الولاء المتكرر للإذاعة"، متهمة موريس بـ"إثارة الجدل"، ورافضة الاتهامات المتعلقة بالتأثير على حرية التعبير أو الفكاهة.

من جانبه، رفض موريس كافة الاتهامات المتعلقة بإثارة العنف والكراهية ومعاداة السامية.

وغيوم موريس هو أحد الشخصيات الكوميدية في برنامج "مساء الأحد العظيم" (Le Grand Dimanche soir)، الذي تقدمه شارلين فانهوناكر.

وفي الحلقة التي بثت يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصف موريس نتنياهو بـ"النازي"، فاتُهم بمعاداة السامية، فيما تلقى راديو فرنسا تحذيرا من شركة "أركوم" المنظمة للمواد السمعية والبصرية في البلاد.

وقالت رئيسة الإذاعة إن موريس تجاهل التحذير الذي تلقاه، وتحذير شركة "أركوم"، لذلك "لم يترك لنا خيارا آخر سوى استخلاص عواقب عناده وعدم ولائه المتكرر".