الجزء الرابع من "فتيان أشقياء" يحقق 56 مليون دولار ويتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركي

تصدر الجزء الرابع من فيلم "فتيان أشقياء" (Bad Boys) من بطولة ويل سميث ومارتن لورانس شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، بحسب تقديرات أعلنتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق "فتيان أشقياء: الركوب أو الموت" (Bad Boys: Ride or Die) إيرادات بلغت 56 مليون دولار، وقال المحلل المتخصص في القطاع ديفيد غروس من شركة "فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش": "إنها انطلاقة ممتازة للجزء الرابع من سلسلة أفلام الكوميديا والحركة".

وبعد حوالي 30 عاما على عرض الجزء الأول من "فتيان أشقياء"، يتولى ويل سميث ومارتن لورانس من جديد دوري عنصرين في شرطة ميامي، مع سعيهما هذه المرة لإثبات براءة رئيسهما السابق، ليجد الصديقان نفسيهما مطاردين من الشرطة.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم "ذي غارفيلد موفي" (The Garfield Movie) محققا عائدات قدرها 10 ملايين دولار. وهذا العمل مقتبس عن المغامرات الفكاهية للقط الشهير غارفيلد المحب للازانيا، وهو من بطولة كريس برات وإنتاج شركة "سوني".

وحل ثالثا في الترتيب فيلم "إف" (If) الخيالي الذي يتناول قصة فتاة تبلغ 12 عاما تتمتع بقدرة على رؤية مخلوقات خيالية، مع 8 ملايين دولار.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم "المراقبون" (The Watchers) الذي حقق 7 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه. وتولت إخراج هذا العمل إيشانا شيامالان.

ويتناول الفيلم قصة امرأة تؤدي دورها داكوتا فانينغ، تضيع في الغابة لتجد نفسها في منزل منعزل، ثم تصبح تحت أنظار "مراقبين".

وجاء فيلم الخيال العلمي "مملكة كوكب القردة" (Kingdom of the Planet of the Apes) في المرتبة الخامسة محققا 5.4 ملايين دولار، وإجمالي إيرادات بلغت 150 مليون دولار في خامس أسبوع له.

وفيما يأتي ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية: