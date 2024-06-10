أبرزهم أصالة وأنغام والمهندس.. فنانون يستعدون لطرح ألبومات جديدة في 2024

عادت إنتاجات الألبومات الكاملة لتتصدر المشهد الغنائي العربي بعد عقد شهد ميل مطربي الصف الأول لطرح الأغاني المنفردة التي تماشت مع شكل الحياة السريعة التي أصبح المستمع العربي يعيشها مؤخرا.

وشهد مطلع العام الجاري عودة النجم عمرو دياب لإصدار الألبومات الكاملة -بعد غياب دام سنتين- عبر "مكانك" الذي ضم 12 أغنية، في حين طرحت الفنانة الإماراتية أحلام ألبوم "السيدة الأولى".

أما الفنان المصري رامي جمال، فكشف الستار عن أحدث إنتاجاته الفنية بألبوم "خليني أشوفك" في أبريل/نيسان الماضي، وعادت اللبنانية أليسا بألبوم "أنا سكتين" بعد غياب دام 4 سنوات بسبب الظروف الإنتاجية الصعبة التي واجهها الألبوم إلى أن خرج إلى النور في مايو/ أيار الماضي محققا معدلات استماع مرتفعة عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

كما ستشهد الفترة المقبلة إصدارات لعدد من أهم مغنين عرب، مثل المصرية أنغام، ولطيفة التونسية، والسعودي عبد المجيد عبد الله.

مشاركات نجوم الصف الأول

ويعمل عدد من النجوم على إصدارات ستبصر النور قريبا، أبرزهم الفنانة المصرية أنغام التي قررت أن تعود بألبوم جديد هذا الصيف بعد غياب 4 سنوات. وكان آخر ألبوماتها الغنائية هو "مزح" الذي ضم 15 أغنية باللهجة الخليجية.

وسيحوي ألبوم أنغام القادم على أغنيات متنوعة تعاونت فيها مع أهم الشعراء والملحنين المصريين مثل عزيز الشافعي وتامر حسين وأمير طعيمة وغيرهم. وقامت الفنانة بتمويل إنتاج الألبوم بعد سنوات طويلة من التعاون مع شركة "روتانا".

من جانبه، اختار المغني السعودي عبد المجيد عبد الله اعتماد ظاهرة "الميني ألبوم" التي صارت تسيطر على السوق الغنائي الخليجي منذ عدة سنوات، إذ من المنتظر أن يطرح ألبوم "حكي واجد" قريبا، الذي سيتضمن على 4 أغنيات فقط جميعها بالتعاون مع الشاعر تركي.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الفنان السعودي (61 عاما) إلى طرح الألبومات القصيرة، إذ سبق له إصدار "هلا بدفى روحي" عام 2022 والذي ضم 5 أغنيات فقط.

وسيسير الفنان السعودي ماجد المهندس على المنوال نفسه، إذ يستعد لإطلاق "ميني ألبوم" خلال هذا الصيف، سيتضمن تعاونا مع الملحن أحمد الهرمي والشاعرين أحمد علوي وإبراهيم بن سواد، كما انتهى من تصوير كل أغنيات الألبوم بطريقة الفيديو كليب بعدسة المخرجين فادي حداد وبسام الترك.

أما الفنانة السورية أصالة نصري، فيبدو أنها ستحافظ على وجودها في سوق الألبومات بشكل مستمر، وهذه المرة سيكون من خلال ألبوم يحمل اسم "إنسان"، يحتوي على أغنيات باللهجة الخليجية والعراقية التي تتغنى بها لأول مرة في مسيرتها الفنية.

وكذلك تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لألبوم جديد خلال الصيف الجاري، ومن المقرر أن يكون 60% من أغنياته من كلماتها وألحانها للمرة الأولى في مسيرتها الفنية التي بدأتها قبل 25 عاما.

ويعتبر هذا الألبوم عودة لنجمة أغنية "سهرانين" إلى الألبومات الجماهيرية بعد ألبوم "ذكرياتي" الذي صدر عام 2016، ومن بعدها انصرفت إلى طرح الألبومات النخبوية مثل "الألبوم الذهبي" الذي طرح العام الماضي، وضم أغنيات تحمل صوتها من أشعار الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، إضافة إلى لجوئها لأغنيات منفردة على مدار السنوات الأخيرة.

ومن جانبه، يجهز الفنان المصري محمد حماقي لألبومه الجديد الذي من المفترض أن يطرحه نهاية 2024، وسيحمل عدة مفاجآت من بينها ديو غنائي سيجمعه بإحدى أهم الأصوات في الوطن العربي، إلا أنه يتكتم على تفاصيله، ولكن سبق وصرح في المؤتمر الصحفي الذي عقده إبان إحدى حفلاته في السعودية، بأن الألبوم سيحمل توقيع أهم الشعراء والملحنين في مصر على رأسهم محمد يحيى وعمرو مصطفى وأيمن بهجت قمر.

وتأتي هذه الخطوة بعد إصدار حماقي لـ6 أغنيات منفردة العام الماضي أبرزها "ليمون نعناع" و"جبيت المقابلة".

كما سيعود مواطنه الفنان حسام حبيب إلى الساحة الغنائية بعد غياب 8 أعوام، وذلك من خلال ألبوم "كدابة" الذي يحمل اسم الأغنية المنفردة التي إصدارها في فبراير/شباط الماضي.

ومن المفترض أن يحتوي الألبوم على 10 أغنيات متنوعة من بينهم "حد في حياتي" و"وجع الفراق" إلى جانب "صوت المزيكا" وسيمثل أول تعاون بين حبيب وشركة روتانا.

كما ستشهد الفترة المقبلة على طرح ألبومات جديدة للنجوم الشباب، على رأسهم فرقة كاريوكي، والتي تستعد لطرح ألبومها السابع في سبتمبر/أيلول القادم، حيث سبق وأكد المغني الرئيسي للفرقة أمير عيد في تصريحات إذاعية لراديو "9090"، أن هذا الألبوم سيحتوي أغنيات مختلفة وجديدة عن النوعية الغنائية التي عرفت بها الفرقة الشهيرة.

وبدوره، يستعد المغني الشاب محمد قماح لطرح ألبوم جديد تسيطر عليه الأجواء الصيفية الشبابية خلال الأشهر القليلة المقبلة.