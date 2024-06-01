وسط أحاديث عن الانفصال عن أفليك.. إلغاء جولة جنيفر لوبيز الغنائية

أعلنت المغنية الأميركية جينيفر لوبيز إلغاء جولتها الغنائية "ذيس إز مي… لايف" (This is Me… Live) في الولايات المتحدة.

وقالت شركة "لايف نيشن إنترتينمنت" أمس الجمعة إن "جينيفر ستأخذ بعض الوقت كإجازة لتكون مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها المقربين"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

من جانبها، خاطبت لوبيز محبيها، وكتبت "أنا أتألم تماما وأشعر بحزن عميق لأني أخذلكم. أرجو أن تدركوا أنني لم أكن لأفعل ذلك لو لم أشعر أنه ضروري للغاية. أعدكم أنني سأعوضكم، وسنكون معا مجددا. أحبكم كثيرا. إلى اللقاء في المرة المقبلة".

ويأتي إلغاء الجولة وسط تكهنات بشأن انفصالها عن زوجها الممثل الأميركي الشهير بن أفليك، إلى جانب شائعات بشأن ضعف مبيعات تذاكر الجولة.

وتشير التقارير إلى أن الفنانين اللذين تزوجا في عام 2022 بعد ما يقرب من عقدين من انهيار علاقتهما الأولى، يعيشان بشكل منفصل في لوس آنجلوس.

وقالت مجلة "بيبول" المتخصصة في الشؤون الفنية، إن العلاقة بين الممثل والمخرج البالغ من العمر 51 عاما، والمغنية البالغة من العمر 54 عاما توترت بسبب خلافات حول التعامل مع الشهرة.

ونقلت المجلة عن مصدر لم تسمه قوله، "تحب هي أن تفتح قلبها لمعجبيها وللعالم، فيما يميل هو إلى الخصوصية. الأمر يزيد صعوبة يوما بعد يوم".

والتقى الزوجان لأول مرة في موقع تصوير فيلم "غيغلي" (Gigli) الذي جمعهما في 2003، وشغلت علاقتهما وسائل الإعلام قبل أن يعلنا الانفصال في مطلع عام 2004.

وأشعل "بنيفر" – وهو اللقب الذي أطلق على علاقتهما الأولى التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة – الإنترنت في عام 2021 عندما بدأت الصور التي تجمعهما مرة أخرى في الانتشار، ثم تزوجا في حفل صغير في نيفادا في يوليو/تموز 2022، ثم أقاما حفلًا ضخمًا في قصر أفليك الفاخر الواقع على الواجهة البحرية لولاية جورجيا الأميركية في أغسطس/آب من نفس العام.

وأفادت التقارير أن الزوجين اشتريا منزلا بقيمة 60 مليون دولار في لوس آنجلوس العام الماضي.

وكان من المقرر أن تنطلق الجولة دعما لتاسع ألبومات لوبيز "ذيس إز مي… لايف"، على أن تبدأ من أورلاندو في 26 يونيو/حزيران الجاري.

وأكدت شركة "لايف نيشن" لمحبي لوبيز في بيان أنها ستعيد لهم ثمن التذاكر.