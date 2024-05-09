مقدم "يوروفيجن" في بريطانيا: للجميع الحق في الاحتجاج على مشاركة إسرائيل

قال رايلان كلارك مقدم فعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" إن للجميع "الحق في المشاركة بالاحتجاجات على مشاركة إسرائيل في المسابقة"، لكن التنافس في المسابقة "يتعلق بالموسيقى فقط".

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الخميس بأن المذيع التلفزيوني البريطاني (35 عاما) تطرق إلى الجدل الدائر بشأن مشاركة المغنية الإسرائيلية إيدن غولان في المسابقة في ظل الدعوات المطالبة باستبعاد إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.

وقال كلارك لبرنامج "صباح الخير بريطانيا" على قناة "آي تي في" إن "(مدينة) مالمو (السويدية) تؤدي عملا رائعا باستضافتها مسابقة يوروفيجن".

وأوضح أن "المناخ حول العالم في الوقت الحالي ليس رائعا، وكما تعلمون لسنا بسذاجة من لا يستوعب أن هناك الكثير يحدث في العالم، ولكنني أعتقد أن داخل فقاعة (يوروفيجن) هناك مسابقة للأغنية، إن الأمر كله يتعلق بالموسيقى، وهذا سبب وجودنا هنا".

ومن المقرر أن تقف المغنية الإسرائيلية البالغة من العمر 20 عاما على خشبة المسرح مساء اليوم الخميس لإحياء حفل، في حين تشهد مدينة مالمو احتجاجات مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.

وغولان هي صاحبة أغنية "إعصار"، وهي تعديل لأغنية سابقة تحمل اسم "مطر أكتوبر".

وشهد اليوم الأول من منافسات "يوروفيجن" ارتداء المغني السويدي إريك سعادة (والده من أصل فلسطيني) الكوفية الفلسطينية على معصمه خلال منافسات القسم الأول من الدور نصف النهائي، تعبيرا عن احتجاجه على مشاركة إسرائيل في الحدث الموسيقي الأوروبي.

وكان منظمو "يوروفيجن" أعلنوا حظر أي أعلام أو رموز مؤيدة للفلسطينيين خلال فعاليات المسابقة، مشيرين إلى أنهم يحتفظون بالحق في "إزالة أي أعلام فلسطينية ورموز مؤيدة للفلسطينيين".