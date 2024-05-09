سميرة سعيد وراغب علامة وبلقيس فتحي يفتتحون موسم صيف 2024 الغنائي

مع دخول فصل الصيف، طرح عدد من المغنين العرب ألبوماتهم الجديدة في موسم يشهد عودة بعضهم لطرح ألبومات كاملة بعدما اكتفى كثيرون بالأغاني المنفردة خلال السنوات الماضية.

فبعد عدة تأجيلات بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، طرحت الفنانة اللبنانية إليسا ألبومها الجديد "أنا سكتين"، في حين أطلق المصري رامي جمال ألبومه "خليني أشوفك"، وعاد مواطنه مدحت صالح إلى طرح الألبومات الكاملة -بعد غياب دام لحوالي 3 سنوات- مع "استني".

في المقابل، استمر البعض في طرح أغنيات منفردة خفيفة بمناسبة حلول موسم صيف 2024، على رأسهم المغربية سميرة سعيد بـ"كداب"، ومواطنها سعد لمجرد الذي طرح "كاروسيل" بالتعاون مع المغني أنس.

ويشهد الموسم الصيفي عادة إقامة العديد من المناسبات، خاصة الأعراس، لذلك قدمت المغنية اللبنانية مايا دياب أحدث أغنياتها "عروس"، التي تعاونت فيها مع الشاعر اللبناني منير بو عساف والملحن هادي شرارة.

أما المطربة الأردنية نداء شرارة، فاستمرت في تقديم الأغنيات الرومانسية من خلال أحدث أغنياتها "تعرف إحساس"، التي جاءت باللهجة المصرية من كلمات أحمد العذب وألحان محمد عبد المجيد.

واختار الفنان اللبناني جوزيف عطية أغنية "سنة حلوة"، التي تناسب أعياد الميلاد وهي من كلمات المصري محمد شكري وألحان محمد سرور، وصور "فيديو كليب" لها، بعدسة المخرج بسام الترك.

كما قدم بعض نجوم الصف الأول أعمالا في صيف 2024، أبرزهم الفنان اللبناني راغب علامة الذي طرح أغنية "التقيل" مؤخرا وتعاون من خلالها مع الشاعر أحمد راؤول والملحن أحمد زعيم.

وبدروها عادت الفنانة المغربية سميرة سعيدة مع أغنياتها المتمردة بتقديمها هذا الموسم لـ “كداب" التي جاءت باللهجة المصرية من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى الذي يشارك بالعدد الأكبر من أغاني ألبومها المرتقب.

أما على الصعيد الخليجي، فطرحت المطربة الإماراتية بلقيس فتحي أغنية "حاولت أغير" من كلمات تركي المشيقح وألحان عيسى العوهلي، كما أطلقت أغنية "الجديد" باللهجة المصرية.

وكذلك شهد مطلع الموسم الصيفي على التعاون بين الفنان السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض من خلال ثنائي غنائي بعنوان "ما في ليل" من كلمات فادي مورجان وألحان حسن عيسى. وتمثل الأغنية عودة جديدة للنجمين بعد مشاركتهما سويا في الموسم السابع من برنامج "ستار أكاديمي" عام 2010.