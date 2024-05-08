الفنان عبد الجليل الرازم يسكن القدس وتسكنه

القدس المحتلة- يسخّر الفنان الفلسطيني عبد الجليل الرازم ابن مدينة القدس موهبته في الرسم لخدمة مدينته وقضيته، إذ لا تخلو أيّ من لوحاته أو مجسماته من تجسيد معلم من معالم المدينة.

ويُعد الرازم (66 عاما) واحدا من أعلام مدينة القدس في مجال الفن، وبدأ موهبته باكرا في مدارسها ثم أكمل تعليمه في المجال نفسه بمعهد الفنون الجميلة بالأردن، وتتلمذ على أيدي فنانين كبار من أنحاء الوطن العربي.

يتحدث الفنان المقدسي للجزيرة نت عن حضور القدس في أغلب لوحاته، ويقول إنه كما يسكن المدينة فإنها ساكنة في داخله، مشيرا إلى أن أغلب لوحاته تستوحي موضوعاتها من المدينة وحواريها وعتباتها وأزقتها.

وشارك الرازم في معارض بمختلف أنحاء العالم، وحصل على العديد من الجوائز والشهادات منها جائزة أفضل فنّان جسد القدس في أعماله الفنية من ملتقى المثقفين المقدسي عام 2017 إلى جانب الفنان التشكيلي الأردني جهاد حسن العامري.