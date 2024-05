مارك رافالو: الموت في الصحراء أو في المنزل خيار فلسطينيي رفح الوحيد

قال الممثل الأميركي الشهير مارك رافالو، إن الفلسطينيين في قطاع غزة لم يعد لديهم خيار سوى الموت إما في الصحراء أو في منازلهم.

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس" -"تويتر" سابقاً-، الأربعاء الثامن من مايو/أيار 2024، أرفقه ببيان صادر عن متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، جيمس إلدر، بشأن مدينة رفح التي تتعرض لهجوم بري إسرائيلي.

Help is desperately needed for the Children of Gaza and the people of Rafah who are being moved to what are essentially internment camps of human neglect and suffering. Die in the desert or in your home. That is the choice given to Palestinians today. https://t.co/Mb3X7QgKTU

