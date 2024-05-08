مارك رافالو: الموت في الصحراء أو في المنزل خيار فلسطينيي رفح الوحيد

قال الممثل الأميركي الشهير مارك رافالو، إن الفلسطينيين في قطاع غزة لم يعد لديهم خيار سوى الموت إما في الصحراء أو في منازلهم.

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس" -"تويتر" سابقاً-، الأربعاء الثامن من مايو/أيار 2024، أرفقه ببيان صادر عن متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، جيمس إلدر، بشأن مدينة رفح التي تتعرض لهجوم بري إسرائيلي.

Help is desperately needed for the Children of Gaza and the people of Rafah who are being moved to what are essentially internment camps of human neglect and suffering. Die in the desert or in your home. That is the choice given to Palestinians today. https://t.co/Mb3X7QgKTU — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 7, 2024

وأشار رافالو إلى أن أطفال غزة والناس في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "بحاجة ماسة إلى المساعدة"، لافتاً إلى أن الفلسطينيين الموجودين في المدينة الواقعة جنوبي القطاع تم إرسالهم إلى "معسكرات اعتقال" يتعرضون فيها للإهمال والظلم، وبات "الخيار المطروح أمام الفلسطينيين اليوم: موتوا في الصحراء أو في منازلكم".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الثلاثاء "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

ومع سيطرة إسرائيل على معبر رفح، الممر الرئيس للمساعدات الإنسانية، تم إغلاقه في الاتجاهين، مما ينذر بتفاقم الكارثة، لاسيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت نحو 113 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.