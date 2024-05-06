"كبش الفداء" لرايان غوسلينغ يتصدر شباك التذاكر بعائدات متواضعة

تصدر فيلم "كبش الفداء" (The Fall Guy) من بطولة الممثل الكندي رايان غوسلينغ الذي حقق نجاحا في المرحلة الأخيرة مع فيلم "باربي" (Barbie)، شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، بحسب تقديرات أعلنتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

والفيلم الذي تولى إخراجه ديفيد ليتش مستوحى من مسلسل تلفزيوني في ثمانينيات القرن الـ20″رجل السقوط" (The Fall Guy)، وتتشارك الممثلة البريطانية إميلي بلانت بطولته إلى جانب غوسلينغ.

وحقق الفيلم منذ صدوره الجمعة عائدات بـ28.5 مليون دولار في دور السينما بالولايات المتحدة وكندا، وهو مبلغ صغير إلى حد ما مقارنة بميزانيته البالغة 130 مليون دولار تقريبا، بحسب محللين.

وحلّ ثانيا فيلم "حرب النجوم الجزء الأول: تهديد الشبح" (Star Wars: The Phantom Menace) محققا 8.1 ملايين دولار. وطُرح هذا العمل في صالات السينما بعد 25 عاما من الفيلم الأصلي لجورج لوكاس.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "المتحدون" (Challengers) من بطولة النجمة الأميركية زندايا، مع عائدات بـ7.6 ملايين دولار. وتؤدي الممثلة والمغنية البالغة 27 عاما دور لاعبة تنس بارزة تعتزل بعد تعرّضها لإصابة، ثم تساعد زوجها للاستعداد لمباراة ضد لاعب يتبيّن أنه صديق سابق لها وشخصية مقربة من زوجها في مرحلة من حياته.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم الرعب "تاروت" (Tarot) مع مداخيل بـ6.5 ملايين دولار. ومع أن التعليقات بشأن هذا العمل كانت سلبية، تُعدّ إيراداته جيدة مقارنة بميزانيته البالغة 8 ملايين دولار.

وحلّ خامسا فيلم "غودزيلا إكس كونغ: الإمبراطورية الجديدة" (Godzilla x Kong: The New Empire) مع إيرادات بـ6.5 ملايين دولار. ويتحد في هذا العمل الوحش العملاق والغوريلا الشهير لمواجهة خطر يهدد وجودهما.

وفي ما يأتي ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية: