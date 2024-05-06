"فنان العرب" محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان

أعلن المطرب السعودي محمد عبده إصابته بسرطان البروستاتا، مشيرا إلى أنه يتلقى العلاج الكيميائي في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح "فنان العرب" تفاصيل حالته الصحية خلال مداخلة إعلامية أجراها في وقت متأخر من مساء أمس الأحد 5 مايو/أيار، مشيرا إلى أن حالته الصحية تحسنت وأن الأعراض الجانبية للعلاج الإشعاعي أخف من العمليات الأخرى.

وقال عبده إنه يتلقى حقنة كل 3 أشهر ويستعد حاليا لتلقي المرحلة الثانية من العلاج، مشيرا إلى أن نتيجة الفحوصات التي أجراها "طيبة، وإنزيم السرطان انخفض كثيرا".

وكان المطرب السعودي كشف خلال رسالة صوتية إلى الشاعر الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن، عن بدء تلقيه جلسات العلاج الكيميائي في باريس.

وكانت شركة "روتانا" أصدرت بيانا رسميا في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت خلاله عن تأجيل كافة أعمال "فنان العرب" حتى إشعار آخر.

وجاء في البيان: "إلى جمهور ومحبي فنان العرب محمد عبده تفيدكم مجموعة روتانا للموسيقى ممثلة بإدارة حفلات الفنان ونشاطاته الفنية أنه سيتم تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة وعدم الارتباط بأي نشاطات جديدة قادمة حتى إشعار آخر".

وألغي حفله في البحرين الذي كان من المقرر أن يحييه الشهر الماضي، إلى جانب عدد من الحفلات الأخرى.

ويعتبر محمد عبده المولود في منطقة جازان -جنوب السعودية- أحد أشهر الفنانين على مستوى الوطن العربي، ولقبه الجمهور بـ"فنان العرب".

وقد بدأ مشواره الفني في بداية ستينيات القرن الماضي وهو لا يزال طالبا، حيث غنى في الإذاعة في برنامج "بابا عباس" عام 1960، بعدها سافر من جدة إلى بيروت وتعرف على الملحن السوري محمد محسن، ليغني محمد عبده أغنية خاصة به بعد أن اعتاد أن يقدم أغنيات من سبقوه وسجل بأغنية "قالوها في الحارة ..الدنيا غدارة".

وعاد مجددا إلى السعودية، فبدأ ينخرط في عالم الفن بقوة ومن أبرز أغنياته "يا غافية قومي"، و"قديم الحب"، و"طال السفر"، و"أقرب الناس"، و"الأماكن"، و"أرفض المسافة"، و"بنت النور"، و"لنا الله".