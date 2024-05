شارك بـ"تيتانيك" و"سيد الخواتم".. رحيل الممثل البريطاني برنارد هيل

توفي الممثل البريطاني برنارد هيل، الذي اشتهر بدور الملك ثيودن في ثلاثية "سيد الخواتم" (Lord of The Rings)، والكابتن إدوارد سميث في فيلم "تيتانيك" (Titanic) عن عمر ناهز الـ79 عاما.

ونشرت الصحف البريطانية نبأ وفاة هيل في وقت مبكر من صباح الأحد، حسب ما أكد وكيل أعماله لو كولسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وشاركت الموسيقارة الشعبية باربرا ديكسون أيضا نبأ الوفاة على منصة "إكس" -"تويتر" سابقا- قائلةً، "ببالغ الحزن علمت بوفاة برنارد هيل. لقد عملنا معًا في عرض جون وبول وجورج ورينغو وبيرت ويلي راسل الرائع 1974-1975".

It’s with great sadness that I note the death of Bernard Hill. We worked together in John Paul George Ringo and Bert, Willy Russell marvellous show 1974-1975. A really marvellous actor. It was a privilege to have crossed paths with him. RIP Benny x#bernardhill pic.twitter.com/UPVDCo3ut8 — Barbara Dickson (@BarbaraDickson) May 5, 2024

من جانبها، وصفت مديرة الدراما في محطة "بي بي سي" ليندسي سولت، هيل بأنه ممثل فريد من نوعه قائلة في منشور على "إكس" إن "مسيرته الطويلة المليئة بالأدوار المميزة والرائعة هي شهادة على موهبته المذهلة".

"Bernard Hill blazed a trail across the screen, and his long-lasting career filled with iconic and remarkable roles is a testament to his incredible talent." Director of BBC Drama, Lindsay Salt, pays tribute to Bernard Hillhttps://t.co/z6J6QyqoGB pic.twitter.com/xUXHLoQeuv — BBC Press Office (@bbcpress) May 5, 2024

برنارد هيل.. مسيرة فنية حافلة

ولد برنارد هيل في 17 ديسمبر/كانون الأول عام 1944 في مدينة بلاكلي شمال مانشستر بالمملكة المتحدة، والتحق بكلية زافيريان، ثم مدرسة مانشستر بوليتكنيك للدراما وفي نفس الوقت حصل على دبلوم المسرح عام 1970.

جاءت بدايات تألقه في عام 1982، حين قدّم شخصية يوسر هيوز في مسلسل "بويس فروم ذا بلاكستوف" (Boys From the Black Stuff)، فترشح لجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون عام 1983 عن هذا الدور، فيما فاز المسلسل بجائزة البافتا لأفضل مسلسل درامي.

وفي نفس العام، قام بدور الرقيب بوتنام في فيلم "غاندي" (Gandhi).

وظهر الممثل الراحل في عدة مسلسلات تلفزيونية بريطانية بين السبعينيات والثمانينيات، بما في ذلك "أنا، كلاوديوز" "I, Claudius"، و"كراون كورت" (Crown Court)، و"غرف" (Rooms)، و"فوكس" (Fox)، و"جاك أنوري" (Jackanory).

"وحش" الأوسكار

وفي عام 1997، لعب هيل دور الكابتن سميث في فيلم "تيتانيك" (Titanic) للمخرج جيمس كاميرون، والذي فاز بـ11 جائزة أوسكار، ثم انضم إلى سلسلة أفلام "سيد الخواتم" (Lord of the Rings) للمخرج بيتر جاكسون بدور الملك ثيودن؛ فظهر في فيلم "سيد الخواتم: البرجان" (Lord of the Rings: The Two Towers) عام 2002، و"سيد الخواتم: عودة الملك" (Lord of the Rings: The Return of the King) عام 2003، والذي حصل أيضا على 11 جائزة أوسكار.

وبهذا، ظهر هيل في اثنين من الأفلام الثلاثة التي حصلت على أكبر عدد من جوائز الأوسكار على الإطلاق.

وعلى مر العقود، تلقى هيل العديد من الترشيحات والجوائز لأدائه، بما في ذلك جائزة من نقابة ممثلي الشاشة لدوره في فيلم "سيد الخواتم: عودة الملك".

وفي عام 2015، لعب هيل دور دوق نورفولك، عم آن بولين، في مسلسل "وولف هول" (Wolf Hall) الذي فاز بجائزة بافتا لأفضل مسلسل درامي.

وجاءت وفاته في نفس اليوم الذي بدأ فيه بث الموسم الثاني من مسلسل "المستجيب" (The Responder) الذي لعب فيه دور والد نجم العرض مارتن فريمان.

تزوج هيل من الممثلة ماريانا هيل وأنجب منها ولدهما غابرييل، وحصل على الدرجة الفخرية من جامعة إيست أنجليا.