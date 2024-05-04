هنيدي ومنى زكي وتامر حسني وأحمد عز.. نجوم أفلام صيف 2024
یشھد الموسم السينمائي لصيف 2024 عرض عدد كبير من الأفلام مقارنة بموسم عید الفطر، ویعود كبار نجوم السینما إلى الشاشة الكبیرة بدلا من الدراما التلفزیونیة، حیث یقدم أحمد عز فیلم "ولاد رزق 3: القاضیة"، ویعود خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح بفیلم "أھل الكھف"، كما یجدد محمد عادل إمام موعده الكومیدي مع جمھوره بفیلم "اللعب مع العيال" ویطل كل من محمد ھنیدي ومنى زكي من خلال الشاشة بفیلمھما "الجواھرجي".
الإنتاج الضخم
ولم تشھد السینما المصریة ھذا الكم من الأفلام ذات الكلفة الإنتاجیة الضخمة منذ سنوات طویلة، ولعل فیلم "ولاد رزق 3: القاضیة" ھو النموذج الأكثر وضوحا، إذ تم إنتاجه من خلال ھیئة الترفیه السعودیة، التي دعمته بنحو 3 ملایین دولار على أن تصور بعض مشاھده في المملكة، وقد انطلقت سلسلة "ولاد رزق" عام 2015 محققة نجاحا ساحقا، بقیادة المخرج طارق العریان.
اختار المؤلف صلاح الجھیني أن یستعرض من خلال الجزء الجدید حیاة الأشقاء الخمسة بعد عودتھم إلى ساحة الجریمة وإقدامھم على عملیة إجرامیة ستكون الأخطر في تاریخ ولاد رزق. ویجمع العمل مجموعة من النجوم مثل أحمد عز وعمرو یوسف وأحمد الفیشاوي وكریم قاسم، إلى جانب ظھور خاص لآسر یاسین وكریم عبد العزیز وإیاد نصار، ویشارك ضمن الأحداث 3 من النجوم العالم، أحدهم ھو الملاكم الإنجلیزي تایسون فیوري وتم التكتم على الاسمین الآخرین .
یذكر أن الجزء الأول من "ولاد رزق" عرض عام 2015، فی حين طرح الجزء الثاني منه تحت عنوان "عودة أسود الأرض" عام 2019، ویعد الفیلمان من بین أكثر الأفلام المصریة والعربیة تحقیقا للإیرادات.
وقرر صناع فیلم "أھل الكھف" الإفراج عنه للعرض الجماھیري بعد تأجیلات مستمرة منذ أكثر من 3 أعوام، وینتمي العمل إلى نوعیة الإثارة والتشویق، وھو مقتبس من مسرحیة تحمل الاسم نفسه للكاتب والأدیب الراحل توفیق الحكیم، وتدور أحداثه حول 3 أشخاص یستیقظون من النوم، لیجدوا أنفسھم عبروا بالزمن متقدمین 3 قرون.
"أھل الكھف" من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى محمد فراج وریم مصطفى ومن تألیف أیمن بھجت قمر وإخراج عمرو عرفة الذي یعود إلى الإخراج السینمائي بعد غیاب حوالي 6 سنوات.
ویعرض أیضا، الفیلم الدرامي "بضع ساعات في یوم ما"، وفیه یحاول كل من ھشام ماجد وھنا الزاھد تغییر جلدھما بعد نجاحھما سویاً في الفیلم الكومیدي "فاصل من اللحظات السعیدة" الذي شارك ضمن موسم عید الفطر.
یشارك في بطولة "بضع ساعات من یوماً ما" مجموعة من النجوم أبرزھم مي عمر ومحمد الشرنوبي ومحمد سلام، وھو من إخراج عثمان أبو لبن وھو مأخوذ من روایة للكاتب المصري محمد صادق تحمل الاسم نفسه وتعتبر ثاني تجاربه السینمائیة بعد فیلم "ھیبتا: المحاضرة الأخیرة" الذي عرض عام 2016.
ویقدم الفنان محمد عادل إمام الفیلم الكومیدي "اللعب مع العيال"، مع كل من باسم سمرة وأسماء جلال وھو من تألیف وإخراج شریف عرفة.
ثنائیات ناجحة
یمثل فیلم "ريستارت" عودة جدیدة لثنائیة الفنان تامر حسني وھناء الزاھد بعد نجاحھما سویاً في فیلم "بحبك" قبل عامین، ویشاركھما البطولة الفنان الكومیدي محمد ثروت، وھو من تألیف أیمن بھجت قمر، الذي تعاون مع حسني في فیلم "البدلة" عام 2018، ومن إخراج سارة وفیق التي سبق أن أخرجت فیلمي "مش أنا" و"تاج" لتامر حسني.
أما فیلم "الجواھرجي"، فیعد من بین أكثر أعمال الموسم الصیفي انتظاراً من قبل الجمھور، لأنه یجمع كلا من محمد ھنیدي ومنى زكي بعد قرابة 24 عام من الغیاب، حیث كان تعاونھما الأول والأخیر بالفیلم الأیقوني "صعیدي في الجامعة الأميركیة" الذي طرح عام 1998. والفیلم سیضم أیضاً النجوم أحمد صلاح السعدني وتارا عماد ولبلبة، وھو من تألیف عمر طاھر وإخراج إسلام خیري.
ویناقش فیلم "الجواھرجي" الأزمات الزوجیة من خلال قصة تاجر مجوھرات یدخل إلى إحدى مصحات العلاج النفسي والعصبي بسبب مشكلات توقعه فيها زوجته.