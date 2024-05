بين بايدن وترامب.. مواقف مشاهير هوليود "تتأرجح" في انتخابات 2024

تتمتع هوليود بأهمية خاصة في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومع الاستقطاب الحاد الذي تفرضه معركة الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بين مرشح الحزب الجمهوري والرئيس الأسبق دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي والرئيس الحالي جو بايدن، تكتسب مواقف نجوم عاصمة السينما العالمية أهمية قصوى.

ويأتي انتخاب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة كجولة ثانية بين ترامب وبايدن، وتحيط بها المخاوف بعد الاضطرابات التي تزامنت مع فوز بايدن في الجولة الماضية.

وقد لعب تأييد نجوم هوليود -ومن بينهم روبرت دي نيرو وميريل ستريب وتايلور سويفت وغيرهم- دورا بالغ الأهمية في الجولة السابقة، لكن الصورة الحالية تبدو أقل وضوحا، رغم إعلان بعض النجوم انحيازهم لأحد المرشحين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية بايدن منذ انتخابه في عام 2020 لعدة أسباب، لعل أحدثها سياساته الداعمة لإسرائيل، وموقفه من الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى جانب زيادة الضرائب على المواطنين، وهو ما دفع بعض المشاهير الذين أيدوه في الانتخابات الماضية لالتزام الصمت، وعلى رأسهم النجمة جينيفر أنستون وبراد بيت وبيونسيه.

وكانت ميشيل أوباما -زوجة الرئيس السابق باراك أوباما- دعت عبر حسابها في إنستغرام المواطنين للمشاركة في الانتخابات القادمة من خلال نشرها لغلاف ألبوم بيونسيه الأخير "کاوبوي کارتر"، معتبرة الألبوم الذي ينتمي لفئة الموسيقى الريفية، تعبيرا عن وحدة وقوة الشعب في عام الانتخابات، لكن بيونسيه لم تعلق على المنشور نهائيا.

أما النجم دواين جونسون المعروف بلقب "ذا روك"، فأكد لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية تراجعه عن دعم بايدن في الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أنه سيحتفظ بموقفه السياسي لنفسه. وقال جونسون إنه حين صوت لبايدن في الانتخابات السابقة، كان يظن أنه أفضل قرار، إلا أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى.

أما مغنية الراب كاردي بي التي طالما كانت تدعم المرشحين الديمقراطيين، فقالت لمجلة "رولينغ ستون" أنها اتخذت قرارا بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة نهائيا، لأنها ترى أن المرشحين قاما بخيانة الشعب، على حد وصفها.

وأوضحت كاردي بس أن عهد بايدن أصابها بخيبة الأمل بعد انخفاض الأجور وارتفاع أسعار المعيشة وتعامله مع القضايا الداخلية والخارجية، مشيرة إلى دعمه لروسيا في الحرب الأوكرانية، وكذلك إسرائيل في حربها على قطاع غزة، "الأمر الذي يشي بأنكم لا تهتمون بأحد، وتصرفون المليارات على أشياء سخيفة".

أما الممثل الكوميدي مايكل رابابورت، فأعلن عبر حسابه على إنستغرام تراجعه عن دعم بايدن، بسبب توقفه عن إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بعد اقتحامها مدينة رفح (جنوب قطاع غزة). ويعرف رابابورت بدعمه القوي لإسرائيل.

في المقابل، أعلن بعض نجوم الغناء تأييدهم الخالص لبايدن في الانتخابات القادمة، ومنهم المغنية والممثلة باربارا استرايسند المعروفة بهجومها المستمر على ترامب.

وقالت استرايسند عبر حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) إنها "ستواصل دعمها للرئيس الحالي لأنها ترى أن بايدن يسير بالولايات المتحدة نحو مستقبل أفضل ويستحق هذه الفرصة".

President Biden has successfully passed bipartisan legislation that positions our country for a stronger future. He deserves reelection on all accounts. https://t.co/glW5H7Mmiy

— Barbra Streisand (@BarbraStreisand) May 20, 2024