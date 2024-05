فنانون إسرائيليون يرفضون جنون القتل في غزة

تشهد مواقف نجوم الفن في العالم انعطافا حادا تجاه الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، مما دفعهم للتحرك عبر إرسال المذكرات للبيت الأبيض من جهة واستخدام صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، ومن بين هؤلاء تيلدا سوينتون، وتشارلز دانس، وستيف كوجان، وميريام مارجوليس، وبيتر مولان، وماكسين بيك وروبرت ديل ناجا والكاتبان المسرحيان تانيكا غوبتا وآبي سبالينه.

وكشف عدد من الفنانين في إسرائيل، عن مواقف تطالب بوقف الحرب فورا، وعبروا عن إيمانهم بعدالة القضية الفلسطينية، ومن بين هؤلاء المخرج اليهودي إيرين أكسلمان، صاحب فيلم "إسرائيلزم" (Israelism)، الذي أثار ضجة داخل إسرائيل خلال الأشهر الماضية.

يقول أكسلمان "كان لدي مدرس يعرف مدى تقدميتي أنا وعائلتي، وفوجئ بمدى تأييدي لإسرائيل. "سألني عما إذا كنت أعرف أي شيء عن التاريخ الفلسطيني، فقلت له "لا". فأعطاني كل هذه الكتب لمؤرخين إسرائيليين يساريين ومؤرخين فلسطينيين يساريين، وبدأت أستيقظ وأدرك أن الرواية التقليدية المؤيدة لإسرائيل تمحو الفلسطينيين بشكل أساسي".

دفعه هذا الوعي الجديد لإنتاج فيلم "إسرائيلزم" (Israelism)، الذي يتتبع رحلة الجندي السابق إيتان ومؤسس حركة "If Not Now" وهي حركة من اليهود الأميركيين تدعو الولايات المتحدة إلى وقف دعمها لإسرائيل التي تحتل فلسطين وتقتل أهلها، في كفاحهم ضد الممارسات الإسرائيلية القمعية. وعلى الرغم من الاتهامات المتكررة بمعاداة السامية، حقق الفيلم نجاحا كبيرا حين عرض في فبراير/شباط 2023، وفاز جوائز عدة.

وتمت مواجهة أكسلمان بتهمة "معاداة السامية"، لكن فيلمه حقق إقبالا كبيرا بعد عام من عرض الفيلم لأول مرة.

Spent the first night of Passover at the student seder in the Gaza solidarity encampment at Columbia.

The Jewish flank of the Palestine solidarity movement is growing and it is so beautiful to behold.

Judge for yourself how unsafe these Jewish students look. pic.twitter.com/DN93lvR7SU

— Simone Zimmerman (@simonerzim) April 23, 2024