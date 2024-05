من بينهم بيرس مورغان ودوا ليبا وبريانكا شوبارا.. نجوم العالم يستنكرون مجازر رفح

ما زالت أصداء المجازر التي يتعرض لها النازحون الفلسطينيون تهز الرأي العام الدولي، إذ نددت شريحة واسعة من نجوم الفن والغناء والمشاهير بالقصف الإسرائيلي على رفح، ومن بينهم الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، ومواطنته المغنية دوا ليبا، والممثلة الهندية بريانكا شوبرا، والباكستانية مهيرة خان وغيرهم.

وتسبب القصف الإسرائيلي في احتراق عدد من خيام النازحين في منطقة تل السلطان برفح، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا، معظمهم من الأطفال والنساء، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في غزة.

الإعلامي البريطاني بيرس مورغان هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تغريدة نشرها عبر حسابه على "إكس" بالقول "موقفي الأخلاقي واضح. إسقاط قنابل ضخمة على مخيمات لاجئين مكتظة بالنساء والأطفال الأبرياء أمر بغيض من الناحية الأخلاقية".

I have absolute moral clarity. Dropping massive bombs on refugee camps full of innocent women and children is morally repugnant. https://t.co/r241Ox1uUd

وأضاف مورغان في تغريدة أخرى "ذبح هذا العدد الكبير من الأبرياء وهم يحتمون في مخيم للاجئين أمر لا يمكن الدفاع عنه. توقف عن هذا الآن يا نتنياهو".

كما استنكر الإعلامي، الذي اشتهر بتكرار عبارة "هل تدين حماس؟"، في تصريحات نتنياهو التي أكد من خلالها أن ما حدث في رفح كان عن طريق الخطأ، فعلق "خطأ؟ لا، لم يكن الأمر كذلك. لقد صرح مرارا بأنه سيهاجم رفح، وقد فعلها".

A mistake? No it wasn’t, he repeatedly said he’d attack Rafah and he did. https://t.co/XZZfI7Ama7

— Piers Morgan (@piersmorgan) May 27, 2024