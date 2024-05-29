نجم هوليود روبرت دي نيرو: ترامب "مهرّج" قد يتحول إلى "طاغية"

ظهر نجوم هوليود روبرت دي نيرو بشكل مفاجئ -أمس الثلاثاء- أمام عدسات الكاميرا قرب محكمة نيويورك، ليلقي كلمة هاجم فيها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ويصفه بـ"المهرج" الذي قد يصبح "طاغية".

وقال النجم السينمائي الذي يدعم جو بايدن في الانتخابية الرئاسية: "أعيش في هذا الحي وأحب هذه المدينة ولا أريد تدميرها. دونالد ترامب لا يريد تدمير هذه المدينة فحسب، بل البلد برمّته، وفي نهاية المطاف قد يدمّر العالم".

وتولى تنظيم هذا الخطاب فريق حملة الرئيس الديموقراطي جو بايدن، بالتزامن مع انعقاد جلسة في محاكمة دونالد ترامب.

وقال الممثل البالغ من العمر 80 عاما، "عندما ترشح ترامب عام 2016 كان الموضوع بمثابة مزحة؛ مهرّج يترشح للرئاسة. نسينا دروس التاريخ التي تبيّن أن مهرجين آخرين لم يؤخذوا على محمل الجد، حتى أصبحوا دكتاتوريين عنيفين".

وأكد الممثل -الذي سيظهر في إعلان لحملة الديموقراطيين- "مع ترامب، لدينا فرصة ثانية، ولم يعد أحد يمزح. لدينا فرصة لإيقافه عن طريق التصويت ضده، مرة واحدة وبشكل نهائي".

وتابع دي نيرو -أمام الصحفيين والحاضرين- أن "الطريقة الوحيدة للحفاظ على حرياتنا وإنسانيتنا هي التصويت لجو بايدن".