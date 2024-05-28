فنانون ومشاهير عرب ينددون بـ"المحرقة" التي تعرض لها النازحون في رفح

تفاعل عدد من المشاهير في الوطن العربي مع القصف الإسرائيلي لمخيم اللاجئين غرب رفح جنوب قطاع غزة مساء أول أمس الأحد، الذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الجرحى والشهداء، حيث عبّر كثيرون عن غضبهم وحزنهم حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال.

ومن خلال فيديو نشره الفنان المصري محمد رمضان على حسابه على منصة إنستغرام تساءل مستنكرا، "هنحارب بالموبايل؟ وهنحرر أخواتنا ونرجع كرامتنا بالموبايل؟".

وأضاف، "ربنا يرحم شهداءنا في رفح ويشفي مصابيهم ويصبر أهاليهم، ولكني مكسوف لنفسي ولكل عربي، بعد كل جريمة لا يمكن استيعابها لا نفعل سوى التفاعل من خلال الهاتف المحمول ونشر صور وفيديوهات حزينة".

وكان رمضان قد نشر قبلها عددا من الصور التي أظهرت ما تتعرض له رفح، مرفقة بعبارة للزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، "نعلم جيدا أن حريتنا تبقى ناقصة بدون نيل الفلسطينيين حريتهم".

أما المغنية اللبنانية نانسي عجرم، فقالت عبر حسابها على إكس أن الأمر بحاجة إلى معجزة لتتحرك ضمائر حكام العالم.

وأضافت، "تمنيت أن أكتب لكم صباح الخير، لكن صور الأشلاء والقصف على الأبرياء بالمخيمات بتبكّي، وما تدل إلا على الشر الذي ملأ الكون، ولكن حتى هذا الوقت لا نملك إلا الصلاة وصدى صراخ الأطفال".

كنت بتمنى كون عم صبّح عليكن وقلكن صباح الخير بس صور الأشلاء والقصف على الأبرياء بالمخيمات بتبكّي وما بتدل إلا عالشرّ اللي معبّا الكون. صار بدا معجزة لتتحرك ضمائر حكام العالم. ولوقتها ما في إلا الصلاة وصدى صريخ الأطفال. #مجزرة_رفح — Nancy Ajram (@NancyAjram) May 27, 2024

كما نشرت الممثلة المصرية منى زكي عبر حسابها على إنستغرام عددا من القصص المصورة التي تكشف الفظائع التي يتعرض لها النازحون في رفح، وحرق خيام اللاجئين العزل والترويع الذي يشهده الأطفال الأبرياء.

ومن خلال خاصية القصص المصورة أيضا، نشرت المغنية المصرية أنغام صورة على إنستغرام للإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وكتبت، "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

أما المغني اللبناني راغب علامة فتساءل: "متى سيشبع المجرم النازي الإسرائيلي من دم الأطفال والمدنيين الأبرياء؟".

ووجه رسالة إلى المجتمع الدولي عبر حسابه على إكس قائلا، "إلى متى سيبقى المجتمع الدولي خائفا من اللوبي الصهيوني؟ دماء الأبرياء سوف تحرر فلسطين من النازيين الصهاينة، والله أعلم سوف تكون نهاية إسرائيل مع حرب الإبادة التي يشنها شاربو دماء الأطفال، جيش الإجرام الإسرائيلي وأسيادهم".

متى سيشبع المجرم النازي الاسرائيلي من دم الأطفال والمدنيين الأبرياء ؟ الى متى سيبقى المجتمع الدولي خائفا من اللوبي الصهيوني. دماء الأبرياء سوف تحرر #فلسطين من النازيين الصهاينة. والله اعلم سوف تكون نهاية اسرائيل مع حرب الإبادة التي يشنها شاربي دماء الاطفال جيش الاجرام الاسرائيلي… pic.twitter.com/0iVSrrWsyz — RaghebAlama (@raghebalama) May 27, 2024

وتفاعل تامر حسني مع الحدث من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابه على فيسبوك مستشهدا بالآية القرآنية، "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون".

كما تابع الممثل المصري أحمد فهمي دعمه لفلسطين، فنشر باستخدام خاصية القصص المصورة عبر حسابه على إنستغرام منشورات تستعرض هول ما تعرض له النازحون الفلسطينيون في جنوب قطاع غزة، مع مجموعة من الصور تكشف عن الإصابات التي تعرضوا لها وبالأخص أطفال رفح.

أما الممثلة الأردنية صبا مبارك، فاستعانت بكلمات السياسي مصطفى البرغوثي لتعبر عن دعمها للشعب الفلسطيني من خلال خاصية القصص المصورة على إنستغرام، وخصصت عددا من المنشورات للوقوف على ما تعرض له النازحون بسبب الغارات الإسرائيلية على رفح، والتي راح ضحيتها عشرات الأطفال.

وكتب المخرج يسري نصر الله عبر حسابه على فيسبوك، "40 روحا حُرقت في مجزرة جديدة في رفح حتى الآن، والعدد في اتساع".

من جانبها، نشرت الممثلة السورية كندة علوش -عبر حسابها على إنستغرام- منشورا يقول إن كل العيون على مدينة رفح، كما نشرت مجموعة من القصص المصورة التي تلقي الضوء على ما تعرض له النازحون في جنوب القطاع.

ودعم الممثل المصري أحمد مالك فلسطين من خلال منشور تضمن صورة للنازحين، وكتب عليها "الإبادة الجماعية في رفح".

ونشرت الممثلة المصرية ريهام حجاج صورة للحريق كتب عليها، "غزة.. فلسطين المحتلة، قصفوا الخيام".

أما الممثلة المصرية زينة، فنشرت عبر حسابها على إنستغرام عدة صور تحوي آيات من القرآن الكريم مصحوبة بعدد من الرموز الفلسطينية.