منافسة شرسة بين "غارفيلد" و"ماد ماكس" على صدارة شباك التذاكر الأميركي

تنافس فيلما "ذي غارفيلد موفي" (The Garfield Movie) و"فيوريوسا: إيه ماد ماكس ساغا" (Furiosa: A Mad Max Saga) بشراسة على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة؛ إذ حققا إيرادات متقاربة، وفقا للتقديرات الصادرة أمس الأحد 26 مايو/أيار 2024.

وأفادت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة بأن إيرادات الفيلم المقتبس عن المغامرات الفكاهية للقط الشهير غارفيلد المحب للَّازانيا، من بطولة كريس برات وإنتاج شركة "سوني"، يُفترَض أن تصل إلى 31.9 مليون دولار من الجمعة إلى الاثنين.

وأضافت أن "فيوريوسا: إيه ماد ماكس ساغا" الذي أنتجته شركة "وارنر براذرز"، وهو الجزء الخامس من السلسلة التي تجري أحداثها في أجواء نهاية العالم، حل في المركز الثاني بإيرادات بلغت 31.5 مليون دولار.

وأشار موقع "إكزبيتر ريليشنز" إلى أن الفيلم الروائي الطويل للمخرج جورج ميلر تصدّر ترتيب شباك التذاكر استنادا إلى الإيرادات المحققة من الجمعة إلى الأحد، لكن من دون احتساب عطلة الاثنين في الولايات المتحدة، وأن الترتيب النهائي مرهون بمداخيل الأيام الأربعة.

ويُقترض أن تصدر الأرقام النهائية الثلاثاء.

ويتمحور "فيوريوسا: إيه ماد ماكس ساغا" حول قصة شخصية فيوريوسا التي ظهرت في فيلم سابق من السلسلة حائز جائزةَ أوسكار هو "ماد ماكس: فيوري رود" (Mad Max: Fury Road) من بطولة تشارليز ثيرون وتوم هاردي.

وقال المحلل في شركة الأبحاث "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرتش" ديفيد أ. غروس إن "غارفيلد ليس من بين نخبة أفلام الرسوم المتحركة لكن موازنته معقولة"، وهو "يحقق ما ينبغي أن يحققه".

إلاّ أن إيرادات "فيوريوسا" في المقابل مخيّبة للآمال، بحسب غروس الذي وصف حصيلة عروضه الأولى بأنها "بداية ضعيفة لهذا الجزء الخامس"، مع أن الفيلم لاقى استحسان النقاد والجمهور.

وتشكّل العطلة الأسبوعية المتصلة بعطلة "يوم الذكرى" البداية التقليدية لموسم الصيف في الولايات المتحدة، وتعلّق أستوديوهات الإنتاج السينمائي عموما أهمية بالغة على إيراداتها.

لكنّ مجلتَي "فراييتي" و"ذي هولييود ريبورتر" لاحظتا أن إيرادات عطلة نهاية أسبوع "ميموريال داي" هذه هي الأسوأ منذ نحو 3 عقود أيًّا كان الفيلم الذي سيتصدّر الترتيب في نهاية المطاف.

وتراجع فيلم "إف" (If) الخيالي إلى المركز الثالث، إذ حصد 21 مليون دولار. ويتناول الفيلم الذي أنتجته شركة "باراماونت" الأميركية قصة فتاة تبلغ 12 عاما تتمتع بقدرة على رؤية مخلوقات خيالية، وهو من بطولة كايلي فليمنغ وراين رينولدز.

وحلّ رابعاً بإيرادات بلغت 17.1 مليون دولار فيلم الخيال العلمي "مملكة كوكب القردة" (Kingdom of the Planet of the Apes)، وهو أحدث عمل من سلسلة "كوكب القردة".

أما في المرتبة الخامسة فجاء "كبش الفداء" (The Fall Guy) من إنتاج شركة "يونيفرسال". وحقق الفيلم الذي يتولى بطولته راين غوسلينغ في دور ممثل مجازفات إيرادات بلغت 7.8 ملايين دولار.

وفي ما يأتي ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية: