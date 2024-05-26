فن

وفاة مؤلف أشهر أغنيات أفلام "ديزني" ريتشارد شيرمان عن 95 عاما

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شكّل ريتشارد شيرمان مع شقيقه روبرت ثنائيا تلحينيا غزير الإنتاج لشركة ديزني فشاركا في تلحين أكثر من 200 أغنية لـ27 فيلما ونحو 20 إنتاجا تلفزيونيا (غيتي)
26/5/2024-|آخر تحديث: 26/5/202402:47 م (بتوقيت مكة المكرمة)

توفي الملحّن الأميركي ريتشارد شيرمان، مؤلف ألحان أغنيات أفلام شهيرة لديزني مثل "ماري بوبينز" و"ذي جانغل بوك"، عن 95 عاما بحسب ما أعلنت الأستوديوهات مساء السبت.

وأوضحت أستوديوهات ديزني أن شيرمان توفي في بيفرلي هيلز بعد مرض مرتبط بكبر سنه.

وشكّل شيرمان مع شقيقه روبرت الذي توفي عام 2012، ثنائيا تلحينيا غزير الإنتاج لشركة ديزني بين عامَي 1960 و1973، مع مشاركتهما في تلحين أكثر من 200 أغنية لـ27 فيلما ونحو 20 إنتاجا تلفزيونيا.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 29: Richard M. Sherman arrives to the World Premiere Of Disney's "Mary Poppins Returns" held at The Dolby Theatre on November 29, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)
الملحّن الأميركي ريتشارد شيرمان مؤلف ألحان أغنيات أفلام "ماري بوبينز" و"ذي جانغل بوك" توفي عن عن 95 عاما (غيتي)

ووصفت الشركة الأميركية في بيان ريتشارد شيرمان بأنه "عضو رئيسي" في "دائرة المواهب الإبداعية" لمؤسسها والت ديزني.

وقال الرئيس التنفيذي الحالي لشركة ديزني بوب إيغر في بيان "سنكون ممتنين إلى الأبد للبصمة التي تركها ريتشارد على العالم".

ومن بين أبرز الأعمال التي ألّفها الشقيقان "تشيم تشيم تشيري" لفيلم "ماري بوبينز" عام 1964 والتي فازت بجائزة أوسكار.

ومن أبرز الأعمال التي قدّماها "إتس إيه سمول وورد" و"آي وانا بي لايك يو" من فيلم "ذي جانغل بوك".

المصدر : الفرنسية