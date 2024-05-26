السلطات الهولندية تخلي سبيل المغنية نيكي ميناج وتغرمها

غرمت السلطات الهولندية مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج، بعدما قبض عليها في مطار أمستردام وبحوزتها مادة الحشيش، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونشرت المغنية التي كان من المقرر أن تحيي حفلة موسيقية في المملكة المتحدة مساء السبت، صورا لها خلال استجوابها، على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشرطة أنها قبضت على مواطنة أميركية تبلغ (41 عاما)، لكنها رفضت تأكيد أنها نيكي ميناج، وأضاف الناطق باسم الشرطة روبرت كابيل "نحن لا نؤكد بتاتا هوية شخص محتجز، لكن يمكنني أن أؤكد أننا أوقفنا امرأة تبلغ (41 عاما) يشتبه في محاولتها تصدير مخدرات خفيفة المفعول إلى بلد آخر".

وأضاف أنه تم إطلاق سراح المغنية بعد دفع غرامة "معقولة" مشيرا إلى أن "القضية أغلقت".

وكتبت المغنية على منصة إكس أن السلطات الهولندية أخبرتها بأنها عثرت على مادة الحشيش في حقائب تعود -وفقا لها- إلى عنصر أمن يعمل لصالحها.

وأضافت "أخذوا حقائبي دون موافقتي" مؤكّدة أن عنصر الأمن أبلغهم بأن رزم الحشيش تعود إليه.

وخلافا للفكرة السائدة خارج هولندا، فإن بيع الحشيش والقنب ومشتقاتهما واستهلاكها ليس قانونيا في البلاد التي تعرف بالمقاهي والمتاجر التي تبيع الحشيش والمنتجات التي تحوي هذه المادة المخدرة، كما أن نقلها إلى بلد آخر يعتبر غير قانوني.