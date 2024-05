"أنورا" للمخرج الأميركي شون بيكر يفوز بـ"السعفة الذهبية" لمهرجان كان

حصل فيلم "أنورا" (Anora) للمخرج الأميركي شون بيكر على جائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي العالمي، متفوقا بذلك على 21 فيلما آخر.

ومنحت لجنة التحكيم -برئاسة المخرجة الأميركية غريتا غيرويغ التي أخرجت فيلم "باربي" (Barbie)- الجائزة المرموقة لبيكر عن الفيلم الذي يحكي قصة راقصة تدعى "آن" تتزوج بابن عائلة ثرية، مما يثير استياء كبيرا من جانب والديه الذين يفعلان كل ما بوسعهما لإثنائه عن العلاقة.

ويتسم الفيلم بتتابع سريع للأحداث وهو مزيج من الكوميديا والدراما، مما أثار إعجاب الجماهير بتقلبات غير متوقعة والكثير من الفكاهة.

وذهبت الجائزة الكبرى -وهي ثاني أهم جائزة في المهرجان- إلى فيلم "كل ما نتخيله كالضوء" (All We Imagine as Light) للمخرج الهندي بايال كاباديا، فيما حصل الفرنسي جاك أوديار على جائزة لجنة التحكيم عن مسرحيته الموسيقية "إميليا بيريز" (Emilia Pérez).

وتم تكريم المخرج الإيراني محمد رسولوف، الذي غادر إيران بعد الحكم عليه بالسجن لعدة سنوات، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وولد المخرج في عام 1972، وفر مؤخرا من إيران عن طريق عبور منطقة حدودية جبلية سيرا على الأقدام قبل أن يصل إلى ألمانيا، حيث تدرس ابنته الطب. ولم يكن من الواضح لفترة طويلة ما إذا كان سيحضر المهرجان السينمائي.

ويحكي فيلمه "بذرة التين المقدس" (The Seed of the Sacred Fig) قصة الاحتجاجات التي شهدتها إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر/أيلول 2022.

وتقاسمت جائزة أفضل ممثلة 4 نجمات هذا العام، فذهبت إلى الممثلات كارلا صوفيا جاسكون، وزوي سالدانا، وسيلينا غوميز، وأدريانا باز عن أدوارهن في فيلم "إميليا بيريز".

وتم تكريم جيسي بليمونز كأفضل ممثل عن دوره في فيلم "أنواع من العطف" (Kinds of Kindness) للمخرج اليوناني يورغوس لانثيموس، وهو مخرج فيلم "كائنات مسكينة" (Poor Things) العام الماضي.

وفاز المخرج البرتغالي ميغيل غوميز بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "جولة عظيمة" (Grand Tour). وتم تكريم المخرجة الفرنسية كورالي فارغيت لأفضل سيناريو عن فيلم "الجوهر" (The Substance).